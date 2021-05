Kto sa tu bojí? Heger s Pellegrinim sa pustili do seba a Kollár je opäť s opozíciou

Vystúpenie Eduarda Hegera pred poslancami počas mimoriadnej parlamentnej schôdze označil Peter Pellegrini za slaboduché. Premiér zasa v neobyčajne emotívnej reči pred novinármi pripomenul verejnosti, že len nedávno sa všetci pohoršovali nad prehnitým systémom našich ľudí a keď ho teraz začali búrať, zrazu to má byť zlé.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať To tu ešte nebolo! Poslanci chcú na rokovanie vytiahnuť z väzby exšéfa SIS Pčolinského

Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozícia, aby na nej premiér Heger osobne vysvetlil, o čom hovorili na utajenom stretnutí v SIS. Opozičných poslancov obzvlášť zaujíma, či témou boli podozrenia, že niekto v polícii manipuluje svedkov a vyšetrovanie v citlivých kauzách. Premiér ich však sklamal, pretože nič konkrétne im nepovedal. Ide totiž o utajené skutočnosti.

„Nebudem porušovať zákon a rozprávať o veciach, o ktorých nemôžem. Povedal som to aj Ficovi a Pellegrinimu. Ak to bude potrebné, takéto stretnutie uskutočníme aj v budúcnosti. Pretože my problémy riešime a konáme v záujme bezpečnosti občanov a právneho štátu,“ vyhlásil E. Heger.