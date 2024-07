4. júl 2024 Správy Zo zahraničia KURIOZITA DŇA: Seniorka celé roky používala GRANÁT ako kladivo Deväťdesiatročná obyvateľka Číny celých 20 rokov nevedomky lúskala orechy za pomoci ručného granátu, ktorý našla na poli.

Podľa servera Oddity Central seniorka uviedla, že zvláštny kus železa s drevenou rúčkou našla, keď pracovala na svojej farme v prefektúre Siang-jang v provincii Chu-pej. Považovala ho za niečo ako kladivo, preto ním okrem lúskania orechov aj pribíjala klince.

Drvila červenú papriku

O aký predmet v skutočnosti ide, vyšlo najavo až minulý týždeň, keď ženin starý dom búrala partia robotníkov, ktorá si všimla rúčku granátu.

„Používala som ho doma na drvenie červenej papriky, rozbíjanie orechov a na zatĺkanie klincov,“ vysvetľuje dôchodkyňa na videu z 23. júna. Polícia uviedla, že nástroj našiel využitie skutočne často – dlhoročné používanie rúčku úplne vyhladilo, zatiaľ čo na kovovej hlavici zanechalo mnoho preliačenín.

Čínsky granát

To, že ide skutočne o granát, konkrétne o čínsky granát Typ 67, potvrdila špeciálna policajná jednotka, ktorá na miesto dorazila z mesta Chuang-pao.

Dôvod, prečo granát počas 20 rokov nešetrného zaobchádzania nevybuchol, ostáva záhadou. Objavili sa špekulácie, že v skutočnosti išlo iba o tréningový granát a že neobsahoval trhavinu. Polícia však túto teóriu vyvrátila a dodala, že ho bezpečne zlikvidovala.

Podľa čínskych médií sa granát používaním tak veľmi poškodil, že sa čiastočne odhalila rozbuška. Ak by ju dôchodkyňa zo zvedavosti potiahla, malo by to zrejme fatálne následky.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR