18. január 2021 ELA Zo Slovenska Ľadové Slovensko: Pocítili ste najmrazivejšiu noc tohtoročnej zimy? + ZOZNAM lokalít

K Slovensku sa približuje kontinentálny arktický vzduch, varovali meteorológovia v nedeľu. A predpoveď i vyšla!

Prirovnanie „ruskej zimy“ sme zažili na vlastnej koži. Ako v závere víkendu varovali meteorológovia SHMÚ, čiastočne k nám prenikne z Bieloruska arktický vzduch, kde je teplota pod mínus 20 stupňami Celzia. A vyšlo to!

Uplynulú noc namerali –25 °C. „V noci na dnes teplota v dolinách a kotlinách poklesla pod –20 °C, predovšetkým v Žilinskom kraji, ojedinele aj v Trenčianskom kraji a na Spiši,“ informuje Slovenský hydrometeorolo­gický ústav.

Zoznam staníc s teplotou –20 °C a menej:

Skalité –25,0 °C,

Rabča a Novoť –24,9 °C,

Turzovka –24,6 °C,

Čadca –24,4 °C,

Stránske –23,9 °C,

Stará Bystrica –23,8 °C,

Brvnište –23,4 °C,

Oravská Polhora –23,3 °C,

Červený Kláštor, Horný Vadičov, Oravská Lesná –23,2 °C,

Liesek –23,1 °C,

Huty –23,0 °C,

Makov, Zázrivá –22,9 °C,

Martin (Žabokreky) –22,5 °C,

Zázrivá, Zuberec –22,4 °C,

Osturňa –22,3 °C,

Oravské Veselé –22,0 °C,

Turček –21,9 °C,

Oravský Podzámok –21,6 °C,

Dolný Hričov, Párnica, Podolínec, Vrátna Dolina –21,1 °C,

Ružomberok, Reľov –20,7 °C,

Pružina –20,5 °C,

Plaveč –20,4 °C,

Vyšná Boca, Čierny Váh –20,3 °C,

Podbanské –20,0 °C.

Naopak, na Gemeri, čiastočne aj Above, juhu Východoslovenskej nížiny a krajnom juhozápade teplota miestami neklesla pod –10 °C, pretože tam výraznejšiemu poklesu teploty bránila nízka oblačnosť.

Oteplí sa

Od polovice týždňa sa dostaneme do veľmi teplého prúdenia od juhozápadu. Teplý vzduch sa do našej oblasti bude dostávať medzi rozsiahlou tlakovou nížou so stredom nad Severným morom a tlakovou výšou so stredom nad východným Stredomorím až z ďalekej Afriky.

Vplyvom prílivu teplého vzduchu budú teploty postupne stúpať. Teploty počas budúceho víkendu budú na našom území aj o viac ako 10 °C vyššie. Viac sa dočítate TU.

Ilustračné foto

Zdroj: SHMÚ