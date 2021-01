17. január 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Pre ktoré znamenie to bude nudný týždeň?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 18.- 24. januára?

Baran

Ak ste vo vašom zamestnaní spokojní, tak sa môžete tešiť z pracovných úspechov, ktoré vám počas tohto týždňa upevnia vaše postavenie. Pre tých, ktorí uvažujú o zmene pracoviska, sú na tento krok vhodné pondelok až štvrtok. Aj v oblasti rodinných alebo partnerských záležitostí je celý tento týždeň naklonený všetkým aktivitám, ktoré utužia vaše vzťahy. Víkend prežijete v príjemnej atmosfére v kruhu vašich priateľov.

Býk

Ak máte v zamestnaní naplánované dôležité rokovania, tak sa ich snažte absolvovať v pondelok. K ich úspešnému uzavretiu vám nebude nič brániť, čo sa už nedá povedať o zostávajúcich dňoch tohto pracovného týždňa. Ak chcete riešiť niečo v oblasti vašich rodinných záležitostí alebo medzi vami a partnerom, tak môžete bez obáv. Nebeská obloha vám je naklonená. Počas víkendu si naplánujte trochu leňošenia.

Blíženci

Tieto dni by ste sa mali obrniť trpezlivosťou a pripraviť sa aj na pracovné prekážky, ktoré budete musieť riešiť. Očakávajte aj nepríjemné správy, ktoré vás môžu vnútorne „rozhodiť“, čo bude dôvodom, že sa nebudete vedieť sústrediť na vaše úlohy. Našťastie, máte pri sebe ľudí, pri ktorých sa dokážete odreagovať a ktorí vám nedovolia upadnúť do depresií. Mali by ste s nimi tráviť aj nadchádzajúci víkend. Nezostávajte sami.

Rak

Tento týždeň to bude u vás na pracovisku ako na vlnách. V pondelok budete podráždení a ani práca vám nepôjde tak, ako by ste chceli. V utorok a v stredu ste naopak veselí, komunikatívni a aj vaše pracovné výsledky sú výborné. Štvrtok je opäť náročný a piatok opäť úspešný. Zato v rodinných a partnerských záležitostiach je všetko pevné a nemenné. Vládne medzi vami spokojnosť a príjemná atmosféra, ktorá vám dodáva novú silu a energiu.

Lev

Pre vaše znamenie je to netypické, aby ste už druhý týždeň nedosahovali stopercentný úspech v zamestnaní. Ale je to tak, čo potvrdzujú aj tieto dni, preto sa snažte byť trpezliví a nepodliehajte nervozite, pretože by ste pod jej vplyvom viac pokazili, ako dosiahli. Venujte sa svojmu súkromiu, rodine, partnerom. V tejto oblasti vášho života sa vám darí. Všetci vás podporujú. Cez víkend sa snažte hlavne odpočívať a relaxovať.

Panna

Je pred vami pracovne náročný týždeň, čo by nebol pre vaše znamenie problém, pretože prekážky a problémy vnímate ako výzvu, ale dozviete sa nepríjemné správy, ktoré vás dokážu „vyhodiť“ z rovnováhy, ktorú tak potrebujete, aby ste dosahovali iba tie najlepšie výkony a výsledky. V rodinnom kruhu nachádzate oporu a pochopenie, takže sa môžete sústrediť na všetko, čo je potrebné urobiť, aby ste sa dokázali dať opäť vnútorne do pohody.

Váhy

V pondelok sa snažte urobiť všetko dôležité, čo máte naplánované, pretože už od utorka až do piatku, aj keď budete nabití energiou a elánom, spotrebujete ich všetky na odstraňovanie prekážok a problémov na pracovisku, ktorým sa budete musieť vážne zaoberať. V spoločnosti vašich partnerov sa vám za ich pomoci podarí nabrať novú silu aj stratenú náladu, preto by ste sa im mali počas víkendu nejako revanšovať. Pozvite ich na romantickú večeru niekam do spoločnosti.

Škorpión

Tento pracovný týždeň bude pre vaše znamenie skoro až nudný. Všetky povinnosti a úlohy, ktoré máte na tieto dni naplánované, stíhate dokončiť a robíte ich mechanicky. Rovnaký priebeh všetkých vašich činností bude aj vo vašom súkromí, takže vám zostane aj priestor na vaše koníčky a záľuby, ktorým ste sa nemohli už dlhšiu dobu venovať. Aj počas víkendu sa im môžete oddávať alebo si urobte iný program, ktorý vás dokáže trochu nabudiť.

Strelec

Už v pondelok sa budete cítiť bez energie, čo môže byť dôsledok toho, že sa nemusíte po zdravotnej stránke cítiť celkovo v poriadku. Pokračovať to bude až do konca tohto týždňa. Na čo siahnete, sa vám nebude dvakrát dariť. Bude to skúška vašej trpezlivosti a nervov. Nepodliehajte tomu, pretože by ste si túto náladu mohli preniesť aj do vášho súkromia, čo by pokazilo inak v celku príjemnú atmosféru medzi vami a vašimi partnermi.

Kozorožec

Pokúste sa počas tohto týždňa zvlášť v zamestnaní nepresadzovať žiadne vaše predstavy alebo názory, pretože každá vaša snaha by sa obrátila proti vám a iba by ste sa dostali do konfliktov so spolupracovníkmi. Obráťte vašu energiu na rodinu a partnerov. V tejto oblasti vášho života sa vám naopak darí a vaše snahy sa stretnú s pozitívnym ohlasom a podporou. Ale mali by ste si dopriať aj veľa odpočinku. Využite na to nadchádzajúci víkend.

Vodnár

Od pondelka do stredy sa vám nielen darí na pracovisku, ale máte aj plnú podporu vašich nadriadených vo všetkom, do čoho sa pustíte. Vy, čo podnikáte, budete mať nielen veľa práce, ale aj zaslúžené finančné ohodnotenie za vašu snahu. Ste spokojní aj v oblasti lásky a citov. Cítite sa naplnení a príjemne naladení. Podeľte sa o to všetko aj s vašimi priateľmi. Pozvite ich počas víkendu k vám a strávte spoločne tento čas zábavou.

Ryby

V zamestnaní vás čaká úspech, obdiv a uznanie, či už zo strany vašich spolupracovníkov, alebo vašich nadriadených. Budujete si tak naďalej vašu kariéru a upevňujete svoje postavenie, ako aj vylepšujete vaše financie. Ste príkladom pre všetkých. V pre vás tak dôležitej oblasti – láske – je všetko ok, takže sa môžete tešiť na ďalších sedem dní radosti a spokojnosti.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

