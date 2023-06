Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Leto je tu a s ním aj blížiaca sa POHODA: Koľko zaplatíme za lístky a čo sa MENÍ? Slovenská festivalová klasika na trenčianskom letisku odštartuje už o pár týždňov. 6. jún 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Čas do najväčšej festivalovej udalosti roka sa kráti. Pohoda 2023 sa tento rok koná od šiesteho do ôsmeho júla na rokmi overenom mieste, trenčianskom letisku. Multižánrový hudobný festival je známy svojim širokým záberom. Hudbu spája s literatúrou, tancom, vizuálnym umením, filmom a divadlom. Často na ňom tiež vidieť známe osobnosti z oblasti umenia či politiky.

Ceny sa nemenia

Ako informujú organizátori v tlačovej správe, Pohoda sa v tomto roku predĺži o jeden deň. V stredu 5. júla o 18:00 hod. festival otvorí festivalové parkovisko, obe stanové mestečká, silent camp a karavan parking. V oboch stanových mestečkách bude pripravený špeciálny program na niekoľkých miestach, budú fungovať úschovne, sociálne zariadenia, stánky s jedlom a pitím a zdravotnícke centrá. Centrum festivalu ostane až do štvrtka 14:00 uzavreté, tým pádom sa nebude dať prechádzať z jedného stanového mestečka do druhého.

Vstupné na parkoviská ani na festival sa meniť nebude. Trojdňová permanentka stála ešte do decembra minulého roka 119 eur, následne sa cena zvýšila na 129 eur a tá bude platiť až do konania festivalu, respektíve do vypredania. Detský lístok do 14 rokov stojí 49 eur, mladí vo veku od 15 do 17 eur zaplatia za trojdňový lístok 99 eur. Za malé dieťa (do 6 rokov) zaplatia rodičia 19 eur.

Zvláštny režim bude platiť pre karavany. Ak máte zakúpený karavan parking na festival a budete chcieť prísť na Pohodu už v stredu, bude nutné zakúpiť si extra lístok v cene 39 eur. Ak prídete s karavanom vo štvrtok po 10:00, cena ostáva rovnaká.

Hlavný ťahák

Prvým headlinerom, ktorého organizátori oznámili ešte na sklonku minulého roka, je britský producent Jamie xx. Okrem neho vystúpia aj SOFI TUKER, Sampa the Great, Vintage Trouble a Dry Cleaning.

„V bohatom programe svieti viacero zvučných mien. "Vystúpi aktuálna rapová hviezda Central Cee, hip hop bude reprezentovať aj Slowthai – tentoraz so živou kapelou, či skvelá Shygirl. Zahrá aj legendárna pesničkárka Suzanne Vega, mimoriadny Perfume Genius, výnimočná Arooj Aftab, drum and bassová DJka Mandidextrous, argentínska kapela Amor Elefante a objav nedávno skončeného Eurosonicu – kapela O.,“ vymenúvajú organizátori len zlomok z júlového line-upu.

