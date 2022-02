7 Galéria Zdroj: www.flightradar24.com Lietadlo sa po štarte VRÁTILO na bratislavské letisko: MIERILO do Kyjeva! Čo sa stalo? FOTO Lietadlo spoločnosti Ryanair na pravidelnej linke Bratislava - Kyjev síce vzlietlo z letiska Milana Rastislava Štefánika, ale po niekoľkých minútach sa otočilo a vrátilo. 13. február 2022 han Zo Slovenska

13. február 2022 han Zo Slovenska Lietadlo sa po štarte VRÁTILO na bratislavské letisko: MIERILO do Kyjeva! Čo sa stalo? FOTO Lietadlo spoločnosti Ryanair na pravidelnej linke Bratislava - Kyjev síce vzlietlo z letiska Milana Rastislava Štefánika, ale po niekoľkých minútach sa otočilo a vrátilo.

Boeing 737–8AS označený ako let číslo FR307 smerujúci na kyjevské letisko Boryspiľ sa z bratislavskej dráhy odlepil o 19.06. Piloti nabrali ukrajinský smer, no po pár minútach mašinu otočili a vrátili sa na letisko v Bratislave. Stroj sa pri manévri nachádzal niekde nad okresom Revúca.

Hroziaci konflikt

Počas nedele zarezonovala správa o lietadle ukrajinskej leteckej spoločnosti SkyUp, ktoré smerovalo z portugalského ostrova Madeira do Kyjeva a muselo pristáť v moldavskej metropole Kišiňov. Írska spoločnosť, ktorá lietadlo vlastní a aerolíniám ho prenajíma, totiž nedovolila, aby vstúpilo do vzdušného priestoru Ukrajiny.

Incident sa odohral v čase, keď sa objavili informácie o tom, že v nasledujúcich dňoch môže prísť k faktickému uzatvoreniu ukrajinského vzdušného priestoru.

„Leteckú spoločnosť 12. februára 2022 informoval prenajímateľ sídliaci v Írsku, o okamžitom zákaze vstupu do ukrajinského vzdušného priestoru pre lietadlo UR-SQO. Napriek snahám aerolínií a ochote ukrajinských vládnych štruktúr obrátiť sa na prenajímateľa, majiteľ lietadla kategoricky odmietol“ vydať povolenie v čase, keď už „lietadlo letelo do Kyjeva,“ uvádza letecká spoločnosť SkyUp vo vyhlásení.

Aerolínie ďalej uvádzajú, že sa následne dohodli na tom, že lietadlo pristane na letisku, ktoré sa nachádza, čo možno najbližšie k Ukrajine. Lietadlo tak pristálo v Kišiňove odkiaľ letecká spoločnosť zorganizovala transfer do Kyjeva pre všetkých 175 pasažierov lietadla a poskytla im tiež stravu.

Išlo o niečo iné

Pri pohľade na aplikácie, ktoré zaznamenávajú trasy lietadiel počas letov, nám udrelo do očí, že práve lietadlo na linke Bratislava – Kyjev zahájilo manéver návratu pred tým ako vstúpilo do ukrajinského vzdušného priestoru. Aj keď sa najprv zdalo, že by to skutočne mohlo mať súvis s aktuálnym dianím na Ukrajine, napokon sa to nepotvrdilo

„Meškanie linky RYR 3076 LZIB-UKBB Bratislava – KYIV Borispol spôsobila malá porucha s meškaním cca 150 minút. Aktuálne už sú cestujúci na palube náhradného lietadla v smere do konečnej destinácie. Išlo len o technickú chybu,“ uviedla pre náš portál hovorkyňa bratislavského letiska Zuzana Drobová.

