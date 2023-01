Zdroj: instagram.com/lisampresley Lisa Marie Presleyová na POSLEDNOM verejnom zábere: Vyzerala KREHKO, zomrela na zlomené srdce? Na verejnosti sa ukázala len niekoľko dní pred smrťou. Pôsobila veľmi zničene. 13. január 2023 Magazín Ona

Vo štvrtok (12.1.) svet obletela správa o úmrtí „princeznej rokenrolu“ a jedinej dcéry legendárneho Elvisa Presleyho. Lisa Marie Presleyová opustila tento svet vo veku 54 rokov.

Americká speváčka a skladateľka zomrela na zástavu srdca, no ona sa tri dni predtým ukázala na slávnostnom odovzdávaní Zlatých glóbusov. Lisa Marie Presleyová pred kamerami pôsobila ako žena s podlomeným zdravím.

Dcéra legendárneho Elvisa sa počas rozhovoru pre televíziu Extra podopierala o dlhoročného známeho a mala problém reagovať na otázky.

Zomrela na zlomené srdce?

Pod videom sa zažali zhromažďovať komentáre opisujúce jej zdravie: „Viem, že je to srdcervúce vidieť ju takú krehkú, ale myslím si, že ešte smutnejšie je pozrieť sa na jej unavené oči a uvedomiť si, koľko toho za celý život videla. Dokonca aj teraz, keď bola na tom tak očividne zle, bola stále taká odhodlaná oceniť odkaz svojho otca a zúčastniť sa tejto udalosti. Teraz môžeš odpočívať,“ napísal jeden z diskutujúcich, ktorý pravdepodobne spomína smrť jej syna Benjamina. Zobral si život pred dvoma rokmi.

„Vyzerá veľmi vychudnutá a je vidieť, že jej srdce je zlomené,“ napísal ďalší. „Som si istá, že zomrela kvôli zlomenému srdcu. Rip Lisa, nech sú teraz tvoj otec a tvoj syn po tvojom boku,“ napísala iná fanúšička.

Vzdala poctu otcovi

Na udalosť roka prišla s matkou. Elvisove ženy vtedy dojal k slzám herec Austin Butler počas toho, ako si preberal ocenenie za najlepšieho herca za stvárnenie Elvisa v rovnomennom fil­me.

„Ďakujem Elvisovej rodine za to, že ste otvorili vaše srdcia, spomienky a aj domov. Lisa Marie, Priscilla, budem vás navždy milovať,“ vyznal sa dojemne v ďakovnej reči. Informuje o tom bbc.com.

Večné puto

Jej puto so synom bolo veľké. Lisa bola najmä matkou. „Pred niekoľkými rokmi, na Deň matiek, sme si so synom dali na nohy tieto z tetovania. Je to keltský uzol večnosti. Je symbolom toho, že budeme navždy spojení. Starostlivo sme ho vybrali, aby reprezentoval našu večnú lásku a naše večné puto,“ napísala ešte počas leta na Instagram.

Lisa Marie Presleyová sa narodila 1. februára 1968. Počas svojho života vydala tri albumy, venovala sa charitatívnej činnosti a bola štyrikrát vydatá.

