Chorvátsko len pre BOHÁČOV? Po zavedení eura tam všetko ZDRAŽELO! Ohrozí to dovolenky? Chorvátsko je roky obľúbenou destináciu nejedného Slováka. No po tom, čo vstúpilo do eurozóny, prímorská krajina zdražuje. Ohrozí to letnú dovolenkovú sezónu 2023? 11. január 2023

11. január 2023 Monika Hanigovská Magazín Chorvátsko len pre BOHÁČOV? Po zavedení eura tam všetko ZDRAŽELO! Ohrozí to dovolenky? Chorvátsko je roky obľúbenou destináciu nejedného Slováka. No po tom, čo vstúpilo do eurozóny, prímorská krajina zdražuje. Ohrozí to letnú dovolenkovú sezónu 2023?

Najmladším členom eurozóny sa stalo Chorvátsko, ktoré do neho vstúpilo 1. januára 2023. Tešili sa domáci aj Slováci, keďže sa zrušili kontroly na hraničných priechodoch a európski dovolenkári uvítali koniec prepočítavania chorvátskych kún či navštevovania zmenární.

Zvyšovanie už pred eurom, a nezastavilo sa!

No vyzerá to tak, že počiatočná radosť dovolenkárov a domáceho obyvateľstva vystriedali obavy z nárastu cien. To začalo ešte pred prijatím eura. Potvrdil to pre Euractiv nemenovaný manažér jednej z najúspešnejších obchodných sietí v Záhrebe.

„V posledných troch mesiacoch došlo k enormnému zdržovaniu. Nie všetko pritom súviselo s infláciou, skôr s prijatím eura. Náklady na energie napríklad vzrástli o desať a ceny o 30 percent. Energie tiež môžu stúpnuť o päť a ceny o 15 percent. V posledných mesiacoch pozorujeme zaokrúhľovanie cien tak, aby sa ľahšie prepočítavali na eurá,“„ opísal situáciu v Chorvátsku.

Euractiv pripomína, že vláda sľúbila, že od začiatku prevezme kontrolu nad situáciou. „V skutočnosti sa tak nestalo a ceny aj napriek opatreniam rastú, upozorňuje.

Drahšie pečivo i parkovanie

Na vystreľujúce ceny poukazujú aj tamojšie médiá a obyvatelia. „Občania si všimli, že pečivo v pekárňach je drahšie, že káva zdražela minimálne o jednu odchádzajúcu kunu, že hodina parkovania v prvej zóne v Záhrebe zdražela,“ upozorňujú chorvátske noviny Novosti.

Podľa Martina Evačića, prezidenta zväzu obchodu, obchodníci postupovali podľa pravidiel zaokrúhľovania. „Hlavnou príčinou zdražovania, ku ktorému došlo pred zavedením eura, sú dodávatelia a výrobcovia. Dnes som sa na portáloch dočítal, že kaderníci zvýšili ceny služieb, že káva stojí dve eurá, ale naozaj nevidím, čo súvisí s maloobchodník­mi.“

Inde zaokrúhľovanie na euro zobrali naozaj svojsky. Novosti, chorvátsky týždenník so sídlom v Záhrebe tiež opísal i praktiky istého kaderníka. „Strihá vlasy so 60 kunami (7,96 eura, poz. red.) zaokrúhlenými na 10 eur“ preto „aby to bolo pre vás (zákazníkov, poz. red.) jednoduchšie.“ Výmenný kurz je 7,5345 kuny za jedno euro.

Zasiahne štát?

Vláda neostala ticho a pred ďalším zdražovaním upokojuje obyvateľov. „Aby sa predišlo ďalšiemu neodôvodnenému zvyšovaniu, mali by tí, ktorí ceny zdvihli, vrátiť ich na úroveň, na akej boli 31.12.2022. Okrem toho sme nariadili Štátnemu inšpektorátu, daňovej a colnej správe a HAKOMU, aby okamžite vykonávali zvýšený dohľad nad hospodárskymi subjektmi. Ak tí, ktorí neodôvodnene zdvihli ceny, nedodržiavajú dnešné závery, tak máme k dispozícii ďalšie opatrenia, ako napríklad zmrazenie cien širokej škály výrobkov, zrušenie dotácií na elektrinu či iné daňové zaťaženie,“ píše na Facebooku Vláda Chorvátskej republiky.

Premiér Andrej Plenković povedal, že niektoré obchodné spoločnosti využili konverziu na neoprávnené zvyšovanie cien. Bude pokračovať ďalšia vlna zdražovania alebo bude zastropovaná? Na to si budeme musieť zrejme počkať.

Kako bi se spriječilo daljnje neopravdano povećanje, oni koji su podigli cijene trebaju ih vratiti na razinu na kojoj su... Posted by Vlada Republike Hrvatske on Thursday, January 5, 2023

