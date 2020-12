20. december 2020 Zo Slovenska Lockdown alebo plošné testovanie? Vladimír Krčméry v tom má jasno

Čo si odborník na tropickú medicínu myslí o aktuálnom zákaze vychádzania?

Východiskom z pandémie nového koronavírusu je kombinácia plošného testovania a prísne opatrenia. Samotné testovanie či samotný lockdown nestačí. Uviedol to odborník na tropickú medicínu Vladimír Krčméry v nedeľnej diskusnej relácii na televízii TA3 V politike.

„Keď sa pozriete na scenáre zo sveta, tak kombinácia oboch opatrení funguje,“ skonštatoval Krčméry. Každá karanténa má byť podľa neho pred ňou alebo po nej sprevádzaná plošným testovaním. To by sa nemuselo aplikovať na celú krajinu, ale len na problémový okres či na „veľkú bublinu“ ľudí.

Zostaňte v bubline

Krčméry poukazuje na to, že zákaz vychádzania je prísne opatrenie. Ľudia by počas sviatkov mali dôsledne dodržiavať „svoje bubliny“. „Jediný problém, ktorý nám teraz hrozí, sú rodinné veľké oslavy. Tie bude možné robiť len v malej bubline a za celé obdobie trikrát,“ povedal odborník. Ľudia by sa počas sviatkov mali presúvať osobným autom. Vlaky a autobusy sú podľa Krčméryho v čase pandémie rizikové.

Na Slovensku hrozí časť talianskeho scenáru, ktorá sa týka nedostatku zdravotníkov. „Za posledné roky sme žili v pocite, že máme nadbytok lekárov, že máme nadbytok lôžok a sestier. To nie je pravda,“ tvrdí Krčméry.

Bude vakcína bezpečná?

Nežiaduce účinky pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 sú nízke. Je to preto, lebo ide o mŕtvu vakcínu, priblížil. Tzv. živú vakcínu majú v Turecku. „Mŕtve vakcíny majú podstatne menej nežiaducich účinkov ako živé vakcíny. Tie však majú robustnú odpoveď a stačí len jedna dávka,“ vysvetlil Krčméry.

Zároveň povedal, že vakcína proti novému koronavírusu nevznikala na „zelenej lúke“, pretože sa vyvíjala už pri koronavíruse MERS. Preto sa netreba obávať toho, že by sa vyrobila príliš rýchlo. Ak sa na Slovensku podarí zaočkovať dve tretiny ľudí, ochorenie sa dostane do sporadickej fázy, uzavrel Krčméry.

