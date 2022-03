4 Galéria Zdroj: YouTube.com/Reprofoto WOMEN and TIME. Biographies in images Ľudmila o manželstve s Putinom: Je to UPÍR, ktorý zo mňa vysal šťavu! Putin sa snaží roky dôkladne chrániť svoj súkromný život. Prekazí mu to exmanželka? 7. marec 2022 Zo zahraničia Magazín

7. marec 2022 Zo zahraničia Magazín Ľudmila o manželstve s Putinom: Je to UPÍR, ktorý zo mňa vysal šťavu! Putin sa snaží roky dôkladne chrániť svoj súkromný život. Prekazí mu to exmanželka?

Ruský prezident Vladimir Putin si síce potrpí na súkromie, napriek tomu sa na verejnosť dostávajú rôzne informácie od ľudí z jeho okolia. Svet v rámci svojho rodinného života šokoval naposledy v roku 2013.

Najmocnejší muž Ruska, dovtedy tajomný muž, v štátnej televízii Rossija-24 ohlásil rozpad svojho 30-ročného manželstva, a to za prítomnosti vtedajšej manželky Ľudmily. Ako pripomína portál index.hr, nebolo za tým len bizarné vyjadrenie. Kamera zachytila i neverbálnu komunikáciu jeho nežnejšej polovičky.

Ľudmila toho povedala dosť aj bez slov, a to prostredníctvom reči tela, domnieva sa chorvátsky portál.

Emocionálny upír

Bolo to práve v období, keď začala verejnosť aj médiá špekulovať o tom, že sa zahľadel do slávnej gymnastky Aliny Kabajevovej. Politik sa pravdepodobne domnieval, že jeho meno sa po rozvode nebude spájať s Ľudmilou. No mýlil sa.

Bola to Ľudmilina priateľka, Irene Pietsch, ktorá vydala knihu Krehké priateľstvá, a v nej podrobne popisuje, ako to malo medzi manželmi vyzerať. Napriek tomu, že kniha nie je novinkou, začínajú si ju všímať niektoré zahraničné médiá.

Ľudmila svojho bývalého manžela opísala ako „upíra“. „Nepije, ani ma nebije,“ mala raz povedať Irene. Napriek tomu Vladimira opísala ako „upíra, ktorý zo mňa vysal šťavu“.

Aj takéto slová nájdeme v jej knihe, informuje portál express.co.uk. Bývalá manželka spája Putina pravdepodobne s pojmom emocionálny alebo emočný upír, ide teda o človeka, ktorý dokáže druhému odobrať psychickú energiu.

Rola manželky Putina

Skutočne bol vzťah medzi manželmi taký mrazivý? Konzervatívny kanadský denník National Post poukazuje na to, že Ľudmila „urobila niekoľko významných vyhlásení, ktoré ukazujú, že v ich manželstve ruže nikdy nekvitli.“

Novinár Oleg Blotsky skúmal jej život už v minulosti a pohoršoval sa nad tým, ako ju Putin vnímal v úlohe manželky.

„Mala by poznať svoje miesto a robiť všetky domáce práce sama,“ povedal podľa slov novinára sám ruský prezident.

Podľa kanadského denníka nenašli k sebe cestu ani neskôr, keď sa rozpadol Sovietsky zväz. „Jedného dňa, v roku 1990, sa Ľudmila stala účastníčkou autonehody, mala niekoľko zlomenín. Vladimir bol zaneprázdnený prevádzaním amerického televízneho magnáta Teda Turnera a údajne poslal asistenta do nemocnice s kyticou kvetov.“ Manžel sa v nemocnici údajne neukázal.

Prvá dáma mimo pozornosti

Putin získal v prezidentských voľbách 26. marca 2000 nadpolovičnú, vyše 52-percentnú podporu. Ľudmila sa naraz stala prvou dámou Ruska. Ako však pripomína express.co.uk, ona veľkú radosť nemala. „Prezradila, že radšej by zostala mimo centra pozornosti.“

To jej bolo dopriate až po rozvode, ktorému prechádzalo spomínané bizarné verejné vyhlásenie o ukončení manželského zväzku. Čo to vôbec povedal? „Bolo to spoločné rozhodnutie: Takmer sa nevidíme, každý z nás má svoj vlastný život,“ vyjadril sa vtedy Putin, ktorého cituje portál en.as.com.

Putin si však údajne neodpustil pripomienku na svoju bývalú manželku ani po rozvode. Čo malo zaznieť z jeho úst?

Každý, kto dokáže zniesť tri týždne jeho bývalú manželku, si „zaslúži pomník“.

Má na neho veľký vplyv?

Napriek všetkému má mať na Putina veľký vplyv žena! Ktorá? Údajná milenka Alina Kabajevová, myslí si profesor Valery Solovey, ktorého slová cituje Daily Mail.

Domáce a zahraničné médiá sa o ich tajnom vzťahu zmienili hneď niekoľkokrát. Prezident má dve dcéry s exmanželkou Ľudmilou a ďalšie dve mu mala porodiť práve Alina, po ktorej sa po pôrode akoby zľahla zem.

