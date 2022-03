22 Galéria Zdroj: Twitter , TASR/AP Herec, ktorý sa stal prezidentom Ukrajiny: Kto vlastne je Volodymyr Zelenskyj? Ukrajinský prezident bol pred svojím zvolením do úradu známy komik a filmová hviezda. Dnes vládne krajine, ktorá čelí vpádu ruských vojsk. 5. marec 2022 Zo zahraničia

5. marec 2022 Zo zahraničia Herec, ktorý sa stal prezidentom Ukrajiny: Kto vlastne je Volodymyr Zelenskyj?

Politický nováčik Volodymyr Zelenskyj sa za ani nie tri roky od svojho vymenovania do funkcie stal národným hrdinom, ktorého ospevuje takmer celý západný svet. Ruská armáda totiž vo štvrtok 24. februára o piatej hodine ráno napadla Ukrajinu a dvojnásobný otec sa od tej chvíle javí ako muž na správnom mieste.

Aj keď sa šíria správy, že práve hlava Ukrajiny je ruským terčom číslo 1, prezident odmietol ponuky na evakuáciu za hranice a aj naďalej ostáva v Kyjeve. „Boj prebieha tu. Potrebujem muníciu, nie odvoz,“ reagoval nedávno na ponuku Spojených štátov.

Kto je Volodymyr Zelenskyj a ako sa zo „šoumena bez politických skúseností“ stal zo dňa na deň symbol ukrajinského odhodlania a húževnatosti?

Zlákala ho televízna zábava

Volodymyr Oleksandrovyč Zelenskyj sa narodil 25. januára 1978 v židovskej rodine v meste Kryvyj Rih, ktoré sa nachádza v Dnepropetrovskej oblasti. Jeho otcom je profesor informatiky, matka je inžinierka.

Vyštudoval právo, no táto oblasť ho pracovne nezlákala.

Vo svojich sedemnástich rokoch sa zúčastnil televíznej humoristickej súťaže KVN (Klub vtipných a pohotových), v ktorej sa mu v roku 1997 dokonca podarilo zvíťaziť. Po tomto úspechu sformoval skupinu s názvom Kvartal 95, s ktorou vystupoval v post-sovietskych krajinách. Po šiestich rokoch založil štúdio s rovnomenným názvom, ktoré sa zameralo na produkciu televíznych inscenácií.

Do povedomia Ukrajincov sa dostal vďaka účasti v relácii Tanec s hviezdami, ktorá ho katapultovala do pozície celebrity. Postupne sa objavoval v stále väčšom počte muzikálov a talkshow. Ako herec vystupoval vo viacerých ruských a rusko-ukrajinských filmoch. Naposledy ho diváci videli na plátnach kín v ukrajinskej komédii Ja, ty, on, ona, ktorú dokonca režíroval v spolupráci s Davidom Dodsonom.

Z herca suverénny víťaz volieb

Post hlavy štátu si „na nečisto“ vyskúšal v komediálnom seriáli Služobník ľudu (2015). Zahral si v ňom učiteľa dejepisu Vasilija Holoborodka, ktorý vyhral prezidentské voľby vďaka virálnemu videu, v ktorom kritizoval skorumpovanú ukrajinskú vládu.

Zelenskyj na Silvestra 2018 oficiálne oznámil svoju kandidatúru na prezidenta. Od začiatku ho predvolebné prieskumy považovali za TOP favorita. V roku 2019 ovládol prvé kolo, keď získal najväčší počet hlasov spomedzi 39 kandidátov.

V druhom kole sa stretol s vtedajším prezidentom Petrom Porošenkom, ktorého doslova „rozniesol na kopytách“. Zelenskyj získal viac než 73 percent hlasov. Do funkcie bol menovaný 20. mája 2019. Krátko po prevzatí úradu dal rozpustiť parlament a vyhlásil predčasné voľby.

