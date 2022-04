Zdroj: YouTube.com/Reprofoto Tevel Aerobotics Technologies Ľuďom práca v sadoch nevonia: Zberačov nahradili lietajúci ROBOTI Lietajúci zberači dokážu byť v prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Pozrite si VIDEO. 9. apríl 2022 Monika Hanigovská Technológie

Za plnými regálmi ovocia v obchodoch sú najmä zberači, no zohnať takýchto pracovníkov bolo v uplynulom roku ťažšie. Bola to agentúra Bloomberg, ktorá ešte v roku 2021 poukázala na to, že svetový potravinový ekosystém sa rúca kvôli nedostatku personálu, či už ide o spomínaných zberačov ovocia, pracovníkov na bitúnkoch, kamionistov alebo čašníkov.

Ani Slovákom práca nevonia

Pracovať v ovocných sadoch už dlhší čas akosi nevonia ani Európanom. „V Bratislave nenájdete na ručný zber nikoho, lebo každý ide za rovnaké peniaze radšej vykladať tovar do obchodu a pri cudzincoch, ktorí sú ochotní fyzicky pracovať, robia obštrukcie cudzinecká polícia a inšpektorát práce,“ povedala Miriam Sláviková z PD Vajnory, ktorá ešte počas letných mesiacov pre zahradkar.plus­ka.sk, poukázala takto priamo na problém niektorých ovocinárov.

Izraelská spoločnosť však vyvinula robota, ktorý pracuje efektívnejšie ako ľudský zberač. Kombinuje počítačové videnie s umelou inteligenciou. Článok pokračuje na druhej strane.

