3. marec 2023 Šport Hokej Majster sveta z Göteborgu NIKDY nemal hokejový vzor: Dušan Milo oslávi 50-ku Súčasný asistent HK Nitra už onedlho oslávi okrúhle jubileum. Čo považuje za najväčšie úspechy vo svojej kariére?

Slovensko reprezentoval, keď sa zrodil historický zlatý hokejový úspech na majstrovstvách sveta vo švédskom Göteborgu v roku 2002. Zaznamenal vtedy jediný presný zásah Slovenska v zápase proti Fínsku (1:3) v základnej skupine a v nadstavbovej časti strelil proti domácemu Švédsku víťazný gól. V nedeľu 5. marca sa dožíva životného jubilea 50 rokov slovenský hokejový obranca Dušan Milo, súčasný asistent trénera v klube HK Nitra.

Cenné tituly

Za svoj najväčší úspech považuje práve zlato z MS v Göteborgu. „Zlatá medaila je zlatá medaila. A potom aj tituly v lige. Nemám ich veľa – dva. Jeden mám s Nitrou a na to sa pekne spomína,“ uviedol Milo pre TASR.

Jeho hokejová kariéra začala v rodnom meste v klube HK Nitra v roku 1993. Tu odohral šesť sezón v slovenskej extralige. Následne jeden ročník pôsobil v Skalici (1999/00) a ďalšie dva roky v klube HKM Zvolen (2000–2002), s ktorým získal aj ligový titul (2000/01). Po úspešnom šampionáte v Göteborgu ho draftoval na sezónu 2002/03 švédsky klub Modo Hockey.

Nikoho nenapodobňoval

Ako Milo priznal, nikdy nemal konkrétny hokejový vzor. „Nevnímal som to tak, že by som niekoho napodobňoval a nemal som nikoho špeciálne vytipovaného,“ povedal ďalej pre TASR bývalý pravý obranca. Na konte má aj bronz z MS v Helsinkách v roku 2003. V priebehu nasledujúceho ročníka prestúpil do švajčiarskeho Lausanne HC. V ďalších dvoch ročníkoch sa vrátil do rodnej Nitry a zúčastnil sa aj na MS 2006 v lotyšskej Rige, kde v zápase proti Švajčiarsku strelil druhý gól Slovenska. Ďalších sedem sezón pôsobil v nemeckom Krefeld Pinguine.

Záverečné tri roky aktívnej kariéry odohral opäť za HK Nitra a v sezóne 2015/16 získal klub svoj prvý titul.

Milo po skončení kariéry doteraz pôsobí v Nitre ako asistent trénera. V slovenských ligách odohral dokopy 648 zápasov, v ktorých zaznamenal 265 bodov (64 gólov a 201 asistencií).

Za reprezentáciu odohral 90 zápasov, strelil 15 gólov a účinkoval aj na ZOH 2002 v Salt Lake City. Mladým hokejistom odkazuje, aby na sebe stále pracovali.

„Netreba prestať na sebe pracovať, na svojich slabých aj silných stránkach, stále čakať na šancu a keď príde, tak ju treba využiť. Či už v živote alebo v športe,“ dodal bývalý hokejista. Milo je ženatý a so svojou manželkou Martinou majú dve deti – dcéru Nikolu a syna Jakuba.

