Máte pocit, že ste stretli MANIPULÁTORA? Odhalí ho takýto ÚSMEV

Máte pocit, že komunikujete so sociopatom? Takého človeka môže usvedčiť 9 komunikačných znakov, „pohrebná hádanka“ a niektorých z nich zase prezrádzajú ruky. No zbystriť by ste mali pred určitým typom úsmevu. Poznáte pojem sociopatický úsmev?

Varovný signál

„Úsmev sociopata je varovným signálom človeka s antisociálnymi črtami a zámermi. Musíte rozpoznať úsmev a naučiť sa chrániť sa včas. Sociopati sú očarujúce osobnosti, no ich úsmevy ich môžu prezradiť,“ píše The Happy Project.

Úprimný úsmev je skutočným odrazom emócií a pocitov človeka. Zahŕňa celú tvár, nielen ústa, a sprevádzajú ho pozitívne emócie. No inak je to v prípade sociopata: „No sociopatický úsmev je prefíkaný a desivý a neukazuje, čo sociopat v skutočnosti cíti alebo čo si myslí, aj keď sa tento úsmev snažia miešať s príjemnými výrazmi tváre.“

Istá štúdia z roku 2020 zistila, že ľudia s antisociálnou poruchou osobnosti (ASPD) vyzerajú najnedôveryhod­nejšie práve vtedy, ak sa usmievajú. ASPD je považovaná za najťažšiu poruchu osobnosti.

Pacienti s takouto psychickou chorobou nerešpektujú pocity druhých a nepociťujú ľútosť. Ako vyzerá sociopatický úsmev? Prečítate na druhej strane.

