3. február 2024 Magazín Máte dočinenia so psychopatom? Usvedčiť ho môže 9 komunikačných ZNAKOV Myslíte si, že máte dočinenia so psychopatom? Je možné, že ho prezradia tieto komunikačné vzorce.

Nedávna štúdia naznačila, že až 1 z 22 ľudí môže byť psychopat. Informoval o tom napríklad aj denník New York Post. V praxi to znamená, že minimálne na jedného takého môžete počas dňa naraziť.

Dobrou správou je, že často používajú isté komunikačné vzorce. Ak chcete spoznať jazyk psychopatov, musíte najprv pochopiť spôsob, akým často vedú rozhovory.

1. Sú to skvelí rozprávači

Majú dar reči, sú presvedčiví a rozprávajú kvetnaté a zaujímavé príbehy. „Zatiaľ čo v niektorých historkách sa vykresľujú ako obete, väčšina z nich sa v príbehoch pravdepodobne zobrazuje v pozícii hrdinu. Všetky ich príbehy pramenia z ich túžby získať si dôveru poslucháčov a manipulovať s nimi,“ informuje o tom portál Inc.

2. Komunikujú často v minulom čase

Psychopati používajú často slovesá minulého času vo väčšej miere ako ostatní ľudia. Napríklad vetu: „Myslím, že je to dobrý nápad,“ by ľudia trpiaci psychopatiou povedali ako: „Myslel som si, že je to dobrý nápad.“ Výskumníci sa domnievajú, že sa to deje preto, lebo títo jedinci oddeľujú svoje správanie od prostredia v ktorom sa nachádzajú.

3. „Ehmkajú“

Počas komunikácie s nimi častejšie počuť citoslovce – konkrétne je to ehm, hmm, uhm a podobne. Prečo? Výskumníci sa domnievajú, že zatiaľ, čo bežný človek využije vyššie spomenuté citoslovce na odstránenia trápneho ticha, človek s antisociálnou poruchou osobnosti ich používa preto, aby pôsobil vždy príčetne a zúčastnene.

Aké ďalšie znaky sa môžu spájať so psychopatom? Prečítate na druhej strane.

