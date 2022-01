Zdroj: pixabay.com Máte veľkú chuť si po alkohole zapáliť cigaretu? Vieme, prečo sa to deje Často sa po alkohole dočahujete za cigaretami aj keď ste to nemali v pláne? Vedci vysvetlili, prečo sa to deje. 1. január 2022 Monika Hanigovská Magazín

Fajčíte príležitostne alebo ste s tým prestali, no po väčšej konzumácii alkoholu to na vás akosi „príde“? Naraz zháňate cigarety alebo dostanete nevýslovne veľkú chuť si ihneď zapáliť? Ak ste sa v tomto opise našli, mali by ste zbystriť pozornosť.

Vedci totiž poznajú odpoveď na to, odkiaľ pramení tá nekontrolovateľná chuť na cigaretu a prečo jej často nedokážeme odolať.

Poďakujte aj pamäti

Ako píše portál LadBible, táto reakcia po požití väčšieho množstva alkoholu je totiž veľmi častá. Môžu za to hneď dva dôvody. „Po prvé, váš predchádzajúci príjem nikotínu ovplyvnil vašu pamäť,“ vysvetľuje portál.

Ak ste si nedokázali v minulosti odpustiť fajčenie a alkohol, neúmyselne ste si na to vytvorili príjemné spomienky. „A teraz, keď znova začnete piť, ten kúsok vašej pamäte vám to opäť pripomenie,“ vysvetľuje portál LadBible.

V hlavnej úlohe i dopamín

Ďalšou príčinou je hladina dopamínu. „Alkohol aj nikotín zvyšujú dopamín v mozgu, vďaka čomu sa cítite šťastnejší,“ informuje tamojší portál, ktorý sa odoláva na vedca Johna Daniho a výskumníkov z Pennsylvánskej univerzity. Nikotín má podľa nich silný vplyv pri vytváraní neurónových spojení.

Vedec varuje „sociálnych fajčiarov“, aby sa nespoliehali na to, že to ostane len v príležitostnej rovine. „Je bežné, že tento zvyk skĺzne do pravidelného používania. A potom bude naozaj ťažké sa toho vzdať,“ varuje odborník.

