3. október 2022 ELA Správy Zo Slovenska Matovič chce pritvrdiť voči "OŽRATÝM DEBILOM": 1 a viac promile? Zhabať auto v prospech štátu! Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) avizuje v súvislosti s nedeľnou (2. 10.) tragickou nehodou na zastávke MHD v centre Bratislavy návrh na nekompromisné tresty za jazdu pod vplyvom alkoholu.

S exemplárnymi trestami pre opitých vodičov sa stotožňuje aj šéf hnutia OĽANO a minister financií Igor Matovič. Na pondelkovú koaličnú radu chce priniesť vlastný návrh.

Chcú nekompromisné tresty

„Zvolám pracovnú skupinu a následne predložím koaličným partnerom návrh, aby boli nekompromisné tresty pre jazdu pod vplyvom alkoholu. Nevinné ľudské životy pre opitých za volantom nesmú vyhasínať,“ skonštatoval Mikulec na sociálnej sieti.

Matovič navrhne na pondelkovej koaličnej rade, aby auto, v ktorom pristihnú vodiča s jedným a viac promile alkoholu, prepadlo v prospech štátu.

„Už stačilo. Koľko ešte nevinných ľudí má zomrieť len preto, lebo nejaký ožratý Debo si myslí, že on to dá? Na zástavke Zochová som, tak ako všetci študenti z Mlynskej doliny, pravidelne 5 rokov prestupoval na 39tku. V túto noc tam vyhasli životy mladých ľudí, ktorí tú trasu išli prvýkrát a, bohužiaľ, naposledy. Ožratý Debil si sadol do auta a zničil život mladých ľudí a ich rodín,“ napísal Matovič na sociálnej sieti.

Rovnako sa má postupovať aj v prípade, ak bude auto požičané. „Zadržané autá pôjdu následne do verejnej dražby a z výťažku sa bude financovať odškodnenie obetí a ich príbuzných,“ načrtol šéf vládneho hnutia.

Opitý vodič i spolujazdec

V centre Bratislavy narazilo v nedeľu v noci auto s opitým vodičom do zastávky mestskej hromadnej dopravy. Nehoda si podľa záchranárov vyžiadala štyroch mŕtvych, ďalší sú ťažko zranení. Polícia žiada svedkov tragickej nehody, aby sa jej prihlásili.

Policajný prezident Štefan Hamran informoval, že vinníkovi nehody namerali približne 1,6 promile alkoholu v krvi, jeho spolujazdcovi jedno promile. Okrem opitosti mala byť dôvodom aj niekoľkonásobne prekročená rýchlosť, pri ktorej vodič stratil kontrolu nad vozidlom.

Búrlivá diskusia

Matovičov status ale okamžite strhol búrlivú diskusiu, či zhabanie majetku nie je už príliš silná káva. Viacerí diskutujúci sú za to, že auto za nič nemôže, trestať treba osoby, nie hnuteľný majetok osôb, ktoré ani nemusia byť vinníkmi nehody.

„Chápem rozhorčený hnev, ale autá (a ich majitelia, napríklad leasingovky) za to nemôžu, že sa tu roky toleruje jazdenie pod vplyvom. Skôr je potrebne sa pokúsiť, aby boli potrestaní vodiči. Doživotný zákaz šoférovať,“ napísal Pavol.

napísal Pavol. „To je aký podradný spôsob robenia politiky toto?! Zviezť sa na vlne hnevu a tragickej udalosti a na počkanie na celú verejnosť vychrliť, citujem: "Debo, ožran, ožratý debil, bez debaty, nemilosrdne, bez milosti,…“ Je to presne také, ako Matovič celý čas robí politiku. Bez úvahy, bez diskusie, od boku, s hnevom, s pomstou, nenávisťou. Nebol by pre Matoviča namieste trest okamžite jemu zobrať „volant“ z rúk aby neviedol takto celú krajinu?!," argumentuje Vladimír.

argumentuje Vladimír. „A čo keď bude mať auto požičané? To isté. Nech sa páči, nech si dotknutý u ožrana uplatní náhradu škody.“= To chcete trestať požičovne za nezodpovedných vodičov? Chcete vodičom brať majetok, ktorý nie je ich? WTF? Vy vôbec tušíte, ako na našich súdoch vyzerý vymáhanie spôsobenej škody?," pýta sa rozhorčene Ivan.

pýta sa rozhorčene Ivan. „Čo sú zase toto za nápady, omg.“

„Ako vážne? Toto je celé na smiech ???????? a taký čo má plnú rit peňazí a kúpi si ďalšie a ďalšie a ďalšie auto? Auto zato môže alebo vodič čo dopravnú nehodu spôsobí? Sa troška zamyslite nad sebou kým niečo vypustíte do éteru! Vodiči by mali byť potrestaní,“ píše diskutujúca Veronika.

píše diskutujúca Veronika. „Tento nápad je super.. konečne ste vymysleli niečo čo fakt stojí za to,“ chváli nápad Marián.

Podporujete návrh Igora Matoviča?



Áno 24.7% Nie 75.3%

Zdroj: Dnes24.sk/TASR