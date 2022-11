Zdroj: Instagram.com/jankabittociganikova , TASR/Dano Veselský Matovič sa BAVÍ, že SaS nevie počítať: Odvolali si ZRÚDU Cigánikovú, aby im už nerobila hanbu! Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) končí vo funkcii predsedníčky Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo. Igor Matovič sa na účet SaS baví, lebo si ju podľa neho sami odvolali. 10. november 2022 ELA Politika

10. november 2022 ELA Politika Matovič sa BAVÍ, že SaS nevie počítať: Odvolali si ZRÚDU Cigánikovú, aby im už nerobila hanbu! Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) končí vo funkcii predsedníčky Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo. Igor Matovič sa na účet SaS baví, lebo si ju podľa neho sami odvolali.

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková dnes dostala jasné nie! Až 67 poslancov bolo za jej odvolanie z funkcie predsedníčky výboru pre zdravotníctvo.

Neodborná a zaujatá

Návrh podal nezaradený poslanec Martin Čepček (predtým OĽANO), ktorý vyčítal Bittó Cigánikovej, že nespĺňa odborné ani osobné predpoklady na funkciu. Poslanec tiež tvrdil, že šéfka výboru zneužíva svoje postavenie vo výbore na presadzovanie „progresívnej ideologickej agendy“.

Keďže poslankyňa SaS tak po rokoch vo funkcii končí, minister financií Igor Matovič si neodpustil uštipačný komentár. Podľa neho Bittó Cigánikovú vyšachovali z funkcie samotní poslanci SaS, lebo neovládajú základné počty.

„Prišla voľba. A výsledok? Zúčastnilo sa 91 poslancov a z toho 67 ZA odvolanie. Takže odvolaná. Lenže úplná krása je skrytá v pravidlách – ak by sa voľby nezúčastnilo 20 poslancov SaS, voľby by boli neplatné a naďalej by bola šéfkou zdravotníckeho výboru,“ so škodoradosťou napísal pravidelný kritik liberálov Igor Matovič krátko po hlasovaní na svojej FB stránke.

Matovič: Odvolali neschopnú vulgárnu zrúdu

Zamyslel sa aj nad ďalšou možnosťou. „… ale možno je to všetko inak. SaSkári Janu sami neznášajú a predpokladať, že sú všetci takí neschopní, je trochu naivné. A tak ešte reálnejší môže byť scenár, že ju úmyseľne potopili vlastní, aby im už nerobila hanbu v tak dôležitej pozícii. Hmm,“ dodal. A venoval jej aj satirické meme.

„Podržať tak neschopnú vulgárnu osobu, to chce fakt tonu pokory a sebazaprenia,“ neodpustil si Matovič.

Pôvodne ale napísal že si „Saskári odvolali tepšu“ a „neschopnú vulgárnu zrúdu“, čo však zmenil. „Plný radosti zo spravodlivosti som sa nechal uniesť a Janu som v tomto statuse najprv nazval parlamentnou prezývkou. Napriek tomu, čo si o nej mnohí myslíme, sa to asi nepatrí. Ospravedlňujem sa,“ uzavrel svoj status Matovič.

Strana SaS k odvolaniu poslankyne ohlásila tlačovku na piatok ráno.

SaSkári si ODVOLALI CIGÁNIKOVÚ Keď mi naši poslanci z OĽANO povedali, že nebudú mať krvavé oči - ukážu gesto voči SaS a... Posted by Igor Matovic on Thursday, November 10, 2022

Zdroj: Dnes24.sk