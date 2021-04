Zdroj: Facebook.com/Igor Matovič Matovič sa môže "pochváliť" ANTICENOU! Akú anketu ovládol jeho status o ženách? Písaním príspevkov na Facebook sa Igor Matovič preslávil ako najaktívnejší premiér v slovenskej histórii. Jeho minuloročný status dokonca vyhral anticenu. 6. apríl 2021 Milan Hanzel Politika

6. apríl 2021 Milan Hanzel Politika Matovič sa môže "pochváliť" ANTICENOU! Akú anketu ovládol jeho status o ženách? Písaním príspevkov na Facebook sa Igor Matovič preslávil ako najaktívnejší premiér v slovenskej histórii. Jeho minuloročný status dokonca vyhral anticenu.

Bývalý premiér a teraz minister financií dostal najviac hlasov v anticene Sexistický blud. Anketa bola spustená na Deň žien a medzi komentármi boli aj výroky Borisa Kollára, Petra Pellegriniho či Milana Krajniaka.

O čom bol?

Samozrejme, vyznať sa v statusoch Igora Matoviča, chce veľa pamäte, preto vám ho radšej pripomenieme. Písal v ňom o tom ako ďakuje Bohu za to, že existujú ženy, pretože by chýbali mužským očiam, ušiam, srdciam a plakali by aj „brušká“. Celý status nájdete TU.

„Tento výrok nemožno vnímať inak ako kvázi vtipný odkaz ženám postavený na rodovo stereotypnom predpoklade, že úloha žien spočíva v starostlivosti o mužov a saturácii ich potrieb. Nemiestnosť výroku je podčiarknutá skutočnosťou, že sa viaže na MDŽ, deň spojený s bojom za práva žien,“ skonštatovala Diana Gregorová, spoluorganizátorka anticeny ako uvádza aj portál pluska.sk.

Igor Matovič dostane list so správou o udelení anticeny spoločne s náučnou knihou z oblasti rodovej rovnosti.

FOTO: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

❌Ďakujeme, že nám pán premiér na MDŽ, deň, kedy si pripomíname boj za práva žien pripomenul, že naše miesto je za sporákom. ❌Venovanie od premiéra k MDŽ. Posted by Sexistický kix on Monday, March 8, 2021

Zdroj: Dnes24.sk