16. júl 2021 han Zo Slovenska

Matovič plánoval vydávať vládne noviny: VEĽAVRAVNÝ postoj premiéra Hegera! Líder OĽANO Igor Matovič mal zámer, že v rámci predvolebných sľubov budú k dispozícii vládne noviny. To však nie je aktuálne témou.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Informovala o tom hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková. Dodala, že ak sa to zmení, budú určite informovať. Reagovala tak na otázku, či premiér Eduard Heger (OĽANO) ich vznik nepodporuje a či to je dôvod, pre ktorý sa ešte nezačalo ani s ich obstarávaním.

Europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu) na sociálnej sieti informoval, že premiér vo štvrtok (15. 7.) uistil europoslancov, že tento projekt nepodporuje.

„Na vypočúvaní premiéra Hegera a ministerky Kolíkovej europoslancami som sa opýtal, aké sú ďalšie plány s vládnymi novinami. Premiér Heger nás uistil, že projekt vládnych novín nepodporuje,“ uviedol Bilčík. Zároveň ocenil premiérovu komunikáciu s médiami a spýtal sa ho, či bude apelovať na všetkých členov vlády, aby udržali štandard, ktorý nastavil.

Hovoriť o tom mali počas online stretnutia s členmi monitorovacej skupiny Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné práva (DRFMG).

Matovičov plán

O zámere vydávať vládne noviny informoval ešte expremiér a líder hnutia OĽANO Igor Matovič. Hovoril o plnení predvolebných sľubov. Voči nápadu sa ohradili viacerí politici a kritizovali ho. Okrem opozície to za dobrý nápad nepovažovali ani niektorí koaliční partneri, napríklad líder SaS Richard Sulík.

Kabinet sa však v Programovom vyhlásení vlády zaviazal zabezpečiť pravidelné informovanie občanov prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností. Noviny mali byť mesačníkom a mali mať 32 strán. Obsahovať majú odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev. Financované budú z rozpočtu úradu vlády.

Už mali byť

Obstarávanie na tlač a distribúciu novín chcel Úrad vlády (ÚV) SR spustiť najskôr do konca júna minulého roka. Z neskoršieho oznámenia zverejneného vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) vyplývalo, že so súťažou by sa mohlo začať v októbri. Šéf ÚV Július Jakab napokon v máji 2021 pre TASR uviedol, že premiér aj predsedovia koaličných strán určujú priority, ktoré sa budú robiť a čo sa ide splniť, a to momentálne vládne noviny nie sú.

V súvislosti s PVV povedal, že je to program na štyri roky, každá úloha má svoju prioritu a rieši sa v danom čase.

