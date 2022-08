Zdroj: TASR/Jakub Kotian , TASR/Martin Baumann MATOVIČ tvrdí, že SaS povalí vládu: Rišo, skús urobiť krok späť, zachrániš Slovensko! Horúcou témou tohto leta je rozpad vlády. Podľa vyjadrenia Igora Matoviča (OĽANO) sa tak má stať už 1. septembra. 15. august 2022 han Zo Slovenska

15. august 2022 han Zo Slovenska MATOVIČ tvrdí, že SaS povalí vládu: Rišo, skús urobiť krok späť, zachrániš Slovensko! Horúcou témou tohto leta je rozpad vlády. Podľa vyjadrenia Igora Matoviča (OĽANO) sa tak má stať už 1. septembra.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian , TASR/Martin Baumann

Hlavným problémom v rokovaniach má byť vzťah medzi Matovičom a lídrom SaS Richardom Sulíkom. Spor medzi ministrom financií (Matovič) a ministrom hospodárstva (Sulík) rieši aj prvý menovaný na svojom Facebooku.

„Radičová: 1 rok, 3 mesiace a 2 dni, Matovič: 1 rok a 9 dní, Heger: 1 rok a 5 mesiacov. Až toľko “dovolila” SaS žiť protikorupčným vládam, ktorých bola súčasťou,“ píše v statuse Igor Matovič.

„Nie som optimista, ale SaS 1. septembra povalí už tretiu protikorupčnú vládu v rade. Môžeme dúfať, môžeme ich prosiť, môžeme vyzývať, nič nepomôže, aj tak rozhodne jeden človek ako vždy doteraz. Prebehli tri veľké čistky a tak to, čo tam bolo kritické už nie je,“ dodal.

Naložil mu

Podľa najnovšieho príspevku ministra financií je zrejmé, že rokovania sa neposúvajú k udržaniu tejto vlády. „Pred 11 rokmi to začalo rovnako – podpásovky a neustále ponižovanie Ivety Radičovej. Skončilo to odovzdaním moci mafii na 8 rokov. Rozkradnutých 30 miliárd eur, zabitý Ján a Martina. Pred rokom som zažil detto už sám ako premiér. Bohužiaľ, tentokrát to nebude iné,“ domnieva sa Matovič.

„Áno, môžeme dúfať, že to tentokrát nedotiahne do “zdarného” konca. Ale je to naivné. Vzorec je rovnaký – do 1 roka a kúsok musí SaS položiť každú protikorupčnú vládu, ktorej je súčasťou,“ myslí si ďalej Matovič.

„Mne je to veľmi ľúto, keď si len predstavím, kde by sme ako Slovensko mohli byť, ak by sme nemuseli znášať neustále podrazy, ponižovanie, vydieranie a hrozby povalenia vlád od vlastného koaličného partnera. Opozícia v koalícii. Na čo nám je Fico? Na čo Mazurek? Vystačíme si sami,“ pokračoval líder OĽANO.

Hovorí o kroku

Igor Matovič ešte prezradil, že nevie, ako by zabránil strane SaS v povalení vlády. „Držím palce každému, kto sa bude nasledovné dva týždne ešte snažiť zabrániť SaS v dokonaní “diela”. Ja na to silu po tých 11 rokoch skúseností nemám,“ poznamenal .

„Napriek tomu – Rišo, skús tentokrát prvýkrát urobiť krok späť a zachrániš Slovensko pred vládou mafie Smeru a Hlasu a Republiky,“ odkázal svojmu koaličnému partnerovi.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk