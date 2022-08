Zdroj: TASR/Martin Baumann , FB Igor Matovič Matovič vytiahol na Sulíka SMS: Rišo je klamár a profesionálny manipulátor Schyľuje sa k ešte väčšej politickej búrke, ktorá prehĺbi vládnu krízu? 5. august 2022 Monika Hanigovská Správy Politika

5. august 2022 Monika Hanigovská Správy Politika Matovič vytiahol na Sulíka SMS: Rišo je klamár a profesionálny manipulátor Schyľuje sa k ešte väčšej politickej búrke, ktorá prehĺbi vládnu krízu?

Zdroj: TASR/Martin Baumann , FB Igor Matovič

Igorovi Matovičovi nebol pochuti rozhovor Richarda Sulíka v Denníku N natoľko, že ho to dohnalo k vytiahnutiu súkromných správ medzi ním a lídrom SaS.

Financmajster mu zároveň adresoval tvrdé slová: „Rišo, klamať sa nepatrí,“ uverejnil na svojom Facebooku. Čo ho k tomu doviedlo?

Povedal len polopravdu?

Matovič sa odvoláva na pasáž, kde konkrétne tvrdí Sulík, že mal s ním v minulosti snahu zakopať „vojnovú sekeru.“ No Sulík prezradil, že od lídra Obyčajných ľudí mu mala pípnuť reakcia v znení: „hm“. Matovič však tvrdí, že v denníku nepovedal celú pravdu!

Čo mal zatajiť Sulík?

„Pred týždňom Richard Sulík v rozhovore pre Denník N(enávisť) zverejnil bombastickú správu, ako sa on veľmi snažil urovnať vzťahy v koalícii… Bolo to za posledný mesiac x-té klamstvo od Richarda v rade, ale kašlal som na to. Týždeň ubehol, ale asi nie je správne nechávať neustále jeho klamstvá žiť si vlastným životom. Preto reagujem,“ rozpísal sa Matovič.

Podľa jeho slov Sulík neprezradil, že chcel od Matoviča viac ako len udobrenie.

Čo stálo v SMS správe? „Áno, krátka správa, ktorú mi napísal Richard Sulík (18.9.2021) začínala vetou: ‚Ahoj, možno nastal čas zakopať vojnovú sekeru.‘ … ale končila omnoho podstatnejším návrhom, citujem: ‚Ak sa rozhodneš vyprevadiť Borisa z koalície, môžeš rátať s 20 hlasmi klubu SaS (predbežne aj Miro Kollar). Ty máš 52, Veronika 4, to je 76,‘“ prezradil Matovič, a práve na túto správu s dvoma úplne rozdielnymi návrhmi mu mal odpísať Matovič spomínané citoslovce.

Poďme vyhodiť Borisa, Veroniku a Matoviča

Podľa slov Matoviča sa na neho Sulík obrátil niekoľkokrát s návrhom a otázkou ako: „Poďme vyhodiť Borisa z koalície", a tiež: „Na čo nám je v koalícii Remišová?“

„Toto boli tie jeho opakované a preukázateľné kroky na zmiernenie situácie v koalícii. V skutočnosti od samého počiatku našej koalície neustále robil systematické a zákerné kroky na jej rozbitie. Mňa nahováral na vyhodenie Borisa a Veroniky. Borisa a Veroniku na vyhodenie mňa,“ tvrdí Matovič.

Sulík ako poľovník?

Matovič si neodpustil tvrdšie slová: „On to má v sebe. Je to silnejšie ako on. Pred 11 rokmi začal doslova šikanovať a poľovať na Ivetu Radičovú, až kým svoje dielo skazy dosiahol… len preto, lebo jedno nedocenené a zrejme aj zakomplexované megaego si nedokáže pomôcť.“

Matovič počastoval Sulíka ako profesionálneho zabíjača vlastnej strany, koalície, iných strán a „profipovalača“ demokratických vlád, pričom ho nazval klamárom i „profimanipulá­torom“ a obchodníkom.

Necíti nenávisť len ľútosť

Sulíka zároveň vyzval, aby odložil hračky a prstom do piesku 1000-krát napísal: „Som už veľký, klamať sa nepatrí!,“ no zároveň dodal, že k svoju koaličnému partnerovi necíti nenávisť.

„Len mi je ťa ľúto. Držím palce, aby si sa závisti, nenávisti, zákernosti a pomstychtivosti aj ty ubránil. Možno som naivný, ale verím, že svoj egotrip nakoniec skončíš krokom späť. Spiknúť sa s mafiou a fašistami proti vlastnej vláde a demokratickým voličom v najťažších chvíľach, aké Slovensko zažíva, nie je hrdinstvo. To je zbabelosť a podraz,“ myslí si šéf Obyčajných ľudí.

Na silácke reči boli Matovičovi dobrí?

„Igor Matovič opäť potvrdil, že mu nikdy nešlo o zmier, pretože tento človek nedokáže žiť bez nepriateľa a neustáleho konfliktu. V tom čase, po paragrafe 363 pre Vladimíra Pčoliného a chaose v bezpečnostných zložkách, sa Boris Kollár verejne vyjadroval pre odchod Sme rodina z koalície a predčasné voľby. Bolo mi ľúto, keď som videl ako Boris Kollár s Igorom Matovičom zametá,“ odkázal mu Sulík na Facebooku.

A preto podľa vlastných slov navrhol Matovičovi ústretový krok: „Zakopať vojnovú sekeru, a tiež som ho uistil o podpore 20 poslancov SaS v prípade, že by sa rozhodol vyprevadiť Borisa Kollára z koalície.“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk