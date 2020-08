12. august 2020 ELA Politika Matovič zakročil: Deti v karanténe po dovolenke v zahraničí? Načo chaos a stres rodičom?!

Vláda upraví uznesenie ministerstva zdravotníctva týkajúce sa čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktoré majú doniesť žiaci do škôl pri svojom nástupe.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

V utorok 11. augusta bol schválený nový pandemický plán, ktorý odobrila aj Pandemická komisia vlády SR. Tá vzhľadom na situáciu s novým druhom koronavírusu neodporúča cestovanie do zahraničia.

Z dovolenky do karantény?

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) na zasdnutí avizoval, že rodičia by pred nástupom detí do školy mohli podávať čestné vyhlásenie o tom, že dieťa nebolo posledných 14 dní v zahraničí ani na tábore s medzinárodnou účasťou.

Ak sa vrátia zo zahraničia menej než 14 dní pred nástupom do školy, mali by ísť do karantény. Rodič by podľa Krajčího mohol na toto dieťa čerpať ošetrovné. V prípade, že by rodičia chceli, aby dieťa do školy nastúpilo skôr, budú musieť test na prítomnosť nového koronavírusu zaplatiť.

Hlavný hygienik Ján Mikas doplnil, že veľa epidémií na Slovensku vzniklo z dôvodu importovaného prenosu, najmä z Ukrajiny, Srbska a Česka.

Matovič nechce stresovať rodičov

Vláda upraví uznesenie ministerstva zdravotníctva týkajúce sa čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktoré majú doniesť žiaci do škôl pri svojom nástupe. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽANO) počas rokovania vlády v stredu 12. augusta.

Ministerstvo zdravotníctva na rokovanie predložilo materiál, ktorý zavádza podpisovanie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti. To by malo obsahovať informáciu o tom, že osoba nebola počas predchádzajúcich 14 dní v zahraničí, nezúčastnila sa ani na hromadných podujatiach nad 100 ľudí a nebola v tábore s medzinárodnou účasťou.

„Určite sa neprijme uznesenie tak, ako prišlo na vládu. Nebudeme tu spôsobovať chaos, keď si ľudia raz plánovali dovolenky v Chorvátsku, Maďarsku a Rakúsku. My sme zadefinovali, že tie krajiny sú bezpečné, tak nebudeme rodičov stresovať novými povinnosťami,“ povedal Matovič.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) chce, aby sa podpisovalo čestné vyhlásenie, kde bude rodič vyhlasovať, že jeho dieťa neprejavuje žiadne príznaky akútneho ochorenia. Je to čestné vyhlásenie, ktoré sa využívalo aj v závere školského roka 2019/2020, uviedol to pred rokovaním vlády.

Zdroj: TASR