Matovičových 200 eur na dieťa by malo SKONČIŤ! Aká ZMENA čaká rodičov? Čo bude s 200 eurami na dieťa? Na fungovanie Matovičovho balíčka v jeho aktuálnej podobe vraj štát nemá peniaze.

Spomínate si na billboardy Igora Matoviča, ktoré zaplavili celé Slovensko a sľubovali 200 eur pre dieťa? Rodinný balíček neskôr prispel k rozpadu vtedajšej vlády. Výhody by sa však mali tento rok skončiť. Ako informoval portál noviny.sk, vyšší daňový bonus na dieťa a 60-eurové rodinné prídavky boli naplánované len na dva roky.

Matovič si vtedy zaumienil, že 200 eur na dieťa presadí za každú cenu. A tak sa aj stalo.

„Spravil to spôsobom, ktorý tým rodinám škodí, lebo vzal peniaze samosprávam, ktoré zabezpečujú služby pre rodiny,“ povedal štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš. S týmto tvrdením súhlasí aj poslankyňa strany PS Simona Petrík: „Helikoptérovo rozdal peniaze rodičom aj tým, ktorí to nepotrebovali.“

Daňový bonus a prídavky

Aj napriek výhradám koaličného partnera a samospráv sa stal realitou 140-eurový daňový bonus a 60-eurové rodinné prídavky na dieťa. Čo však čaká rodiny už v budúcom roku?

Faktom je, že Slovensko bude musieť začať šetriť. Prichádzajú dokonca odporúčania na skrátenie rodičovskej dovolenky. „Sme premiantami v Európe čo sa týka jej dĺžky. Pokiaľ žena chce na rodičovskej dovolenke pracovať, môže ísť pokojne do zamestnania pracovať, čiže v žiadnom prípade nebudeme skracovať materskú ani rodičovskú,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Niečo sa bude musieť zmeniť

Terajšia vláda si dala za cieľ, že nebude znižovať štandard rodinám. Na fungovanie Matovičovho balíčka v jeho aktuálnej podobe však štát nemá peniaze. Dá sa tak očakávať, že prídu nejaké úpravy.

„V tejto chvíli neviem presne povedať, čo bude s daňovým bonusom, ale určite nebudeme znižovať prídavky,“ povedal Branislav Ondruš. „Tiež som za to, aby sa prídavky neznižovali, lebo sa dlho nezvyšovali. Tých 60 eur si podľa mňa vieme dovoliť, ale čo sa týka daňového bonusu, je prirodzené, že by sa mal znížiť,“ dodala Petrík.

Čo navrhuje?

Podľa odborníka na dane a odvody Jozefa Mihála by mohli pomôcť zmeny v daňovom bonuse. Momentálne totiž na daňový bonus nedosiahnu osamelé matky a dieťa a nedostane sa k ľuďom s minimálnou mzdou. „Keď zarobím viac, mám vyšší daňový bonus a to nie je správne podľa mňa. Možno pokiaľ ide o finančné dopady, by bol lepší nižší daňový bonus, ale dostal by sa bonus k rodinám, ktoré ho reálne potrebujú,“ povedal Jozef Mihál.

Foto: ilustračné

