2. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Konšpirátorom nedá spávať: Ako je možné, že saharský prach reaguje na MAGNET? Po hokeji a pandémii sa najnovšie zdá, že Slováci sú aj nefalšovanými odborníkmi na prach zo Sahary. Prečo sfarbuje oblohu a ako je možné, že môže byť priťahovaný magnetom?

7 Galéria Zdroj: TASR/Dano Veselský

Každoročne sa počas majstrovstiev sveta uštipačne hovorí, že Slovensko je krajinou hokejových odborníkov. V čase zúriacej pandémie sa zase zdalo, že každý druhý Slovák je samozvaným odborníkom na koronavírus. Najnovšie Slovensko zasypal saharský prach a tisíce ľudí opäť na sociálnych sieťach zdieľajú „zaručenú pravdu“ a šokujúce „odhalenia“. Ako je to však naozaj?

Vysoká koncentrácia prachu v ovzduší

Pravdou je, že počas Veľkej noci zasiahla Slovensko poriadna nádielka saharského prachu, pričom koncentrácia bola taká vysoká, že znižovala viditeľnosť. „Zároveň sme na našom území zaznamenávali extrémne koncentrácie prachových častíc PM10 a dokonca aj PM2.5. Tieto jemné prachové častice sú nebezpečné tým, že ich pomerne ľahko vdýchavame a usadzujú sa v našich pľúcach,“ píše iMeteo.sk. Po sviatkoch prach, ktorý sa nachádzal vo vzduchu, vďaka dažďu spadne na zem.

Koncentrácia prachových častíc, ktorá sa nad naše územie dostala, bola jedna z najvýraznejších za uplynulé roky. Ľudia trpiaci respiračnými ochoreniami pociťovali problémy s dýchaním. Povolené koncentrácie čiastočiek prachu boli prekročené štvornásobne. Hoci saharského prachu sa na teraz zbavíme, na dlho si nevydýchneme. Na Slovensko sa vráti už počas najbližšieho víkendu a koncentrácia by mala opäť dosahovať hodnoty ako počas Veľkej noci.

Kde sa vlastne vzal?

Keďže sa v slovenskom internetovom priestore vynorilo množstvo „odborníkov“, ktorí šíria hoaxy a neoverené informácie, zareagovať sa rozhodla aj známa stránka Severe Weather Slovakia o.z.. Najprv si treba uvedomiť, že Sahara je najväčšia púšť, ktorej rozloha je viac ako 9 miliónov kilometrov štvorcových. Panuje tam extrémne horúce počasie a minimum zrážok, vďaka čomu je tam sucho a výrazná erózia.

„V čase, keď tam fúka vietor, ten zachytáva menšie čiastočky piesku a dokáže ich vyniesť vysoko do atmosféry. Aj vďaka silným vetrom a rôznym smerom, ako sa pohybujú dokážu tieto častice cestovať tisícky kilometrov, napríklad aj do Južnej Ameriky. Niečo podobné, ale v menšom môžeme vidieť aj u nás, keď je presušená pôda v lete a fúka silný vietor, tak vidíme akési "prachové búrky“. Čiže úplne normálny jav, ktorý sa tu vyskytuje už desiatky až stovky rokov," vysvetľujú meteorológovia.

Znížená viditeľnosť

Koncentrácie saharského prachu v ovzduší boli počas uplynulých dní také výrazné, že dokonca znižovali viditeľnosť. Mnoho ľudí sa oháňalo tým, že predsa inokedy, keď bol hlásený saharský prach, takýto jav nepozorovali. Odborníci majú vysvetlenie aj na toto. „Záleží napríklad aj na tom, akú veľké, či ťažké sú dané čiastočky. Samozrejme tie ťažšie padnú na zemský povrch a všimneme si to len na autách, či oknách, no tie ľahšie sa naďalej rozptyľujú v atmosfére. Poprípade ich ani nevidíme a spadnú na povrch až so zrážkami,“ uviedli.

Ako môže byť saharský prach prospešný a prečo niektoré jeho čiastočky dokáže pritiahnuť magnet? Dozviete sa to na ďalšej strane!

7 Galéria

Zdroj: iMeteo.sk

Zdroj: Dnes24.sk