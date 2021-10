Zdroj: TASR/Dano Veselský Maturitná skúška BUDE, tvrdí Gröhling. Ľudia sú ale proti, spustili petíciu V súvislosti so zrušením maturitnej skúšky 2022 už vznikla aj petícia, pod ktorou je aktuálne podpísaných viac ako 16 200 ľudí. 21. október 2021 Zo Slovenska

21. október 2021 Zo Slovenska Maturitná skúška BUDE, tvrdí Gröhling. Ľudia sú ale proti, spustili petíciu V súvislosti so zrušením maturitnej skúšky 2022 už vznikla aj petícia, pod ktorou je aktuálne podpísaných viac ako 16 200 ľudí.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Maturitná skúška sa v tomto školskom roku bude konať a nebude zrušená. Počas štvrtkovej tlačovej konferencie to povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Maturitná skúška bude

„Budeme sa pozerať na obsah jednotlivých skúšok, budeme sa pozerať na to, ako budú zostavené komisie,“ povedal šéf rezortu školstva. V súčasnej situácii, keď je už určité percento žiakov aj učiteľov zaočkované, maturitná skúška podľa slov ministra školstva bude.

V súvislosti so zrušením maturitnej skúšky 2022 už vznikla aj petícia, pod ktorou je aktuálne podpísaných viac ako 16 200 ľudí. Signatári petície tvrdia, že prichádza do úvahy možnosť maturít formou priemeru známok za uplynulé štyri roky štúdia. Poukazujú tiež na to, že im chýba množstvo vedomostí. Na akúkoľvek redukciu učiva alebo jeho dobiehanie je už teraz podľa signatárov petície priveľmi neskoro.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR