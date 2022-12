Zdroj: pixabay.com , pixabay.com MED patrí k najfalšovanejším potravinám: Ako rozoznať ORIGINÁL? Nie je med ako med. Viete, ako spoznať pravú pochúťku a nenaletieť špekulantom? 4. december 2022 Monika Hanigovská Magazín

Med je chutnou a zároveň zdravou pochúťkou. No vedeli ste, že patrí k najfalšovanejším potravinám? Nie je ničím nezvyčajné, ak sa v ňom počas kontroly nájdu nepovolené látky a antibiotiká. Ako teda spoznať kvalitný med?

Čo si všímať

„Všeobecne platí, že najlepšie je kupovať med priamo od včelára,“ hovorí Radka Stolariková, riaditeľka Strednej lesníckej školy v Žluticiach, kde je včelárstvo jedným zo študijných odborov. Informuje o tom portál Zdravie.

Ak je med kvalitný, mal by po určitom čase skryštalizovať. „Med by nemal mať príliš tmavú farbu, pretože pokiaľ ju má, je veľká pravdepodobnosť, že ho dofarbili, napríklad karamelom. To sa však netýka tmavších medovicových druhov. Kvalitný med sa zároveň nikdy neoddeľuje do vrstiev,“ vysvetľuje Radka Stolariková.

Nebojte sa, ak pri otvorení nájdete na povrchu penu – sú to totiž vyzrážané bielkoviny a peľ. Pena je akousi penovou smotanou, natrite si ju na chleba! Ukrýva v sebe výživovo najcennejšie látky.

Cukornatenie je tiež prirodzeným procesom a znakom toho, že med je pravý. Nepravý med vydrží bez problémov aj rok v tekutom stave.

