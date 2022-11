Zdroj: Dnes24.sk , Facebook.com/Nekŕmte nás odpadom DRSNÝ režim šetrenia: V tomto paneláku aj počas dňa ÚPLNE vypínajú kúrenie a teplú vodu! Obyvatelia bytovky v Michalovciach sa rozhodli pre razantný režim šetrenia energiami. Zisťovali sme, prečo urobili tak razantný krok. 30. november 2022 Monika Hanigovská Magazín

30. november 2022 Monika Hanigovská Magazín DRSNÝ režim šetrenia: V tomto paneláku aj počas dňa ÚPLNE vypínajú kúrenie a teplú vodu! Obyvatelia bytovky v Michalovciach sa rozhodli pre razantný režim šetrenia energiami. Zisťovali sme, prečo urobili tak razantný krok.

Slováci minú na energie približne 10% z rodinného rozpočtu. To je podľa Energie-portal najviac spomedzi všetkých krajín EÚ. No aby toho nebolo málo, je tu aj energetické kríza, ktorá znervózňuje európske štáty vrátane Slovenska.

Niektorí z nás preto začali šetriť. Istá bytovka v Michalovciach sa dokonca rozhodla obmedziť kúrenie a teplú úžitkovú vodu. Informuje o tom tamojšie bytové družstvo, ktoré to odôvodnilo „navýšením cien plynu, ktoré boli navrhnuté na schôdzi vlastníkov bytového domu.“ Oznam z vchodových dverí domu sa ocitol na Facebookovej stránke Nekŕmte nás odpadom.

Bez kúrenia a teplej vody

Ako vyzerá šetrenie v praxi? Ústredné kúrenie majú obyvatelia tejto bytovky podľa oznamu temperované od 09.00 do 16.00 hod.

Teplá a úžitková voda je cez v týždeň v odstávke od 09.00 do 15.00 hod. a cez víkend od 09.00 do 11.00 hod. Tá sa opäť opakuje od 14.00 do 16.00 hod.

Obrátili sme sa priamo na dotknuté bytové družstvo, aby sa k tomuto kroku vyjadrilo.

Bytové družstvo reaguje

„OSBD Michalovce má v Michalovciach v správe 5 bytových domov (240 bytov) s vlastnou kotolňou, v ktorých skončila zmluva o dodávke plynu k 31.10.2022. Od 1.1.2023 budú mať vlastníci bytov v týchto bytových domoch regulovanú cenu plynu, ktorej výšku zatiaľ nepoznáme,“ povedal pre Dnes24 Peter Gožo, predseda OSBD Michalovce.

Ako ďalej dodal, v mesiacoch november a december 2022 je pre týchto vlastníkov bytov cena plynu 9-násobne vyššia ako bola doteraz.

Opatrenia vyhodnotia

„Bez výrazného zníženia spotreby plynu by v rámci ročného vyúčtovania nákladov za rok 2022 mali vlastníci obrovské nedoplatky. Z tohto dôvodu sme vlastníkom bytov navrhli zavedenie dočasných úsporných opatrení, ktoré boli prediskutované so zástupcami vlastníkov na pracovnom stretnutí a následne so samotnými vlastníkmi bytov na schôdzi vlastníkov, kde vlastníci bytov s tými úspornými opatreniami dočasne súhlasili s tým, že sa tieto opatrenia vyhodnotia a prehodnotia v závislosti od spotreby plynu a od počasia,“ vysvetlil nám ďalej.

„Úsporné opatrenie budú po novembri s vlastníkmi bytov prehodnotené a po dohode s nimi bude nastavený systém pre mesiac december 2022,“ dodal predseda bytového družstva.

Uštipačné komentáre

„Niekomu riadne švitorí v hlavičke. Cez deň ľudia, ktorí sú doma (starší ľudia, mamičky na materskej, atď.) budú mrznúť a od 22.00 hod. do rána sa nebude kúriť vôbec. Kým sa znova nahreje celý byt, tak sa spáli oveľa viac plynu, ako keby sa kúrilo normálne,“ komentovala príspevok zavesený v skupine na Facebooku istá Slovenka.

Iný diskutujúci to radšej obrátil na vtip: „Super. Ešte sa sprchovať so susedmi a je to vybavené,“ a pridala sa k nemu aj Katarína: „Od 22.00 hod. do 5.00 hod., je čo?“, pýta sa. „Blackout,“ odpovedal jej pohotovo Vladimír.

Podľa Michala takéto šetrenie nemá zmysel: „Veď vypínaním kúrenia a teplej vody neušetria, skôr naopak. Počas tých pár hodín odstávky akurát stihne všetka voda vychladnúť a pri opätovnom kúrení treba všetok objem znova zohriať, hoci pri nepretržitom kúrení by stačilo len udržiavať teplotu. Gratulujem tomu, kto toto vymyslel. Okrem nepohodlia sa ani nič neušetrí.“

Niektorí komentujúci však zdôraznili, že rozpis platí preto, lebo si ho obyvatelia schválili na schôdzi. „Problém by bol, ak by si ho nechválili,“ píše Daniel.

Zdroj: Dnes24.sk