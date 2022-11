Zdroj: YouTube.com/Zuzana Vačková RECEPT Zuzky Vačkovej: Chcete ĽAHKO schudnúť? PRÍLOHA k jedlu nemusí byť iba zelenina Ak sa chcete zdravšie stravovať, nemusíte si k hlavnému jedlu nakladať len zeleninový šalát. Existujú aj chutnejšie prílohy. 27. november 2022 Monika Hanigovská Magazín

27. november 2022 Monika Hanigovská Magazín RECEPT Zuzky Vačkovej: Chcete ĽAHKO schudnúť? PRÍLOHA k jedlu nemusí byť iba zelenina Ak sa chcete zdravšie stravovať, nemusíte si k hlavnému jedlu nakladať len zeleninový šalát. Existujú aj chutnejšie prílohy.

Nebojte sa, k mäsku či inej dobrote si môžete dopriať ani niečo iné ako je zeleninový šalát. Prinášame vám výber zdravších príloh.

Karfiolová ryža

Je výborná k rôznym mäsitým aj bezmäsitým jedlám. No výhod má oveľa viac: Je rýchlo pripravená, dobre zasýti a je to nízkokalorická príloha. Ako si ju pripraviť? Karfiol nastrúhajte na strúhadle so stredne veľkými dierkami alebo použite sekáčik na zeleninu. Cieľom je rozdrobiť karfiol na kúsky o veľkosti klasickej ryže.

V ďalšom kroku nadrobno nasekaný karfiol preložte do látkovej utierky a vytlačte z neho prebytočnú vodu. Potom ho vložte do hrnca, pridajte lyžicu oleja a chvíľku povarte. Hotovú prílohu stačí len dochutiť soľou, a je to!

Špagety z cukety

Chudnúť pomocou špagiet? Je to možné. Ako na to? Cuketu nastrúhajte škrabkou na dlhé pásy. Tie potom stláčajte medzi prstami – jednoduchým ťahom vzniknú jemné špagety. Rezance osoľte a orestujte na panvici. Rýchly a chutný recept si zamilovala aj herečka Zuzana Vačková. Nájdete ho vo VIDEU na konci článku.

A čo v prípade známejších príloh? Článok pokračuje na druhej strane!

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk