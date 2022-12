10 Galéria Zdroj: Instagram.com/leomessi Messi OVLÁDOL sociálne siete: Žiadna fotka v histórii nemá toľko LAJKOV ako tá jeho! FOTO Argentínsky futbalista Lionel Messi prekonal na sociálnej sieti instagram rekord v počte "lajkov". 20. december 2022 han Futbal

Jeho fotografia, na ktorej drží víťaznú trofej z MS v Katare presiahla v uplynulých hodinách hranicu 57 miliónov.

Doterajšie maximum držala fotografia vajíčka, ktoré sa zapísalo do knihy rekordov v januári 2019 a v priebehu štyroch rokov sa vyšplhalo na viac ako 62 miliónov „lajkov“.

Prekonal Ronalda

Messiho príspevok prekonal aj najlajkovanejšiu športovú fotografiu (42 miliónov), ktorú uverejnil deň pred šampionátom v Katare Portugalčan Cristiano Ronaldo a nachádza sa na nej práve s Lionelom Messim pri šachovnici.

Pridal aj s postele

Argentínčan si slávu a úspech užíva do sýtosti. Môže za to aj víťazná trofej, ktorá je u neho „varená-pečená“, pod kontrolou ju chce mať neustále – a to aj počas spánku.

„Dobré ráno,“ napísal v utorok Messi na Instagrame pod fotografiu, na ktorej spiačky objíma rukou najcennejšiu futbalovú trofej.

Tú získali Argentínčania po finálovom víťazstve nad Francúzskom. Messiho záber získal v priebehu troch hodín 27,5 milióna lajkov.

Majstri sveta

Z úspešného šampionátu v Katare sa argentínska výprava vrátila v utorok v skorých ranných hodinách. Na majstrov sveta čakali už na letisku v Buenos Aires desaťtisíce fanúšikov a uvítacia párty.

Predošlú noc hráči strávili v tréningovom komplexe Argentínskej futbalovej asociácie (AFA). V utorok napoludnie miestneho času (16.00 SEČ) začali „Albicelestes“ turné po centre hlavného mesta Argentíny, kde sa v deň štátneho sviatku zišli v uliciach milióny ľudí.

