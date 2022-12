Zdroj: TASR/Martin Baumann ZABÁVAČ mal vyhovoriť Matovičovi demisiu! Ten to poprel a tvrdí: Zachoval som si dušu bojovníka Identita tajného volajúceho odhalená? Meno človeka, ktorý telefonoval pred pádom vlády s Igorom Matovičom, je podľa denníka Nový Čas známe. 20. december 2022 han Politika

20. december 2022 han Politika ZABÁVAČ mal vyhovoriť Matovičovi demisiu! Ten to poprel a tvrdí: Zachoval som si dušu bojovníka Identita tajného volajúceho odhalená? Meno človeka, ktorý telefonoval pred pádom vlády s Igorom Matovičom, je podľa denníka Nový Čas známe.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Slovensko si minulý štvrtok prežilo dramatické chvíle tesne pred hlasovaním o vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera. Mohol za to minister financií Igor Matovič (OĽANO), ktorý išiel prezidentke podať demisiu, aby strana SaS nepodporila pád vlády.

Tajný volajúci

Lenže, Matovič počas odovzdávania demisie na ministerský post, odrazu „cukol“ a rozmyslel si to. Demisiu mal vytrhnúť z rúk poradcu prezidentky a odísť na hlasovanie do parlamentu. Počas celej anabázy u prezidentky s niekým telefonoval.

Práve ten telefonát s neznámym človekom, ktorého si veľmi váži, mu mal otvoriť oči. Kvôli tomu nepodal demisiu a následne padla vláda.

Kto bol teda ten utajený volajúci? Najprv sa skloňovalo meno poslanca OĽANO Gyorgi Gymesiho a najnovšie spomína denník Nový Čas ďalšieho člena tohto zoskupenia. Matovičovi mal telefonovať Jožo Pročko, ktorý tiež háji farby OĽANO.

„Vykašlime sa teda na to, nemá to zmysel, oni budú stále vydierať,“ povedal niekdajší vychýrený zabávať a humorista Pročko.

Matovič reaguje

Krátko po tom, čo Nový Čas uverejnil informáciu, že tajným človekom z telefonátu má byť Jožo Pročko, zareagoval aj samotný Matovič. „Médiá neustále riešia záhadu, kto mi v čase podania demisie povedal vetu z úvodu. Jedni tvrdia, že to bol záhadný kňaz, dnes iní, že Jožo Pročko, zajtra budú ďalšie fabulácie. Je to zbytočné. Nebol to nikto z politiky, nikto z cirkvi, ale niekto, koho určite nevystavím verejnému lynču,“ napísal Igor Matovič na Facebooku.

„Tri roky “kolegovia” z SaS za potlesku mafie z opozície a zaujatých médií len vytrvalo odzadu podrážali kolená. A keď sa im nepodarilo vládu rozbiť zvnútra, spriahli sa s mafiou, fašistami, PS pani prezidentky a kúpenými hlasmi… A za potlesku médií položili tretiu demokratickú vládu,“ pokračuje v príspevku Matovič.

Aj napriek tomu, že poslanci napokon povalili vládu, Matovič neľutuje, že sa rozhodol demisiu stiahnuť. „Som rád, že som v hodine dvanástej dostal budíček, ktorý mi umožnil zachovať si dušu bojovníka, ktorý sa absolútnemu zlu postavil zoči-voči dávno predtým, ako až smrť Jána a Martiny vytiahla z kaviarní tých ekobioraw “bojovníkov”,“ do­dal.

Aby toho nebolo málo, Matovič po pár minútach pridal ďalší status: „Nový Čas tvrdí, že Jožo Pročko bol ten, s kým som volal počas podávania demisie. Nie, nie je to pravda…“

BOJOVNÍCI SA PRED MAFIOU NESKLÁŇAJÚ Médiá neustále riešia “záhadu”, kto mi v čase podania demisie povedal vetu z úvodu.... Posted by Igor Matovic on Tuesday, December 20, 2022

