3. september 2021 han Zo Slovenska Mestský policajt STRÁPNIL protestujúceho: Hulákaš na celú ulicu, ale nevieš, prečo si tu! Prvý septembrový deň sa konali v Bratislave a Košiciach protesty proti vláde. Práve tam vzniklo video, na ktorom mestský policajt zareagoval na mladého demonštranta.

Slovná prestrelka či skôr výchovná lekcia sa odohrala na bratislavskom proteste. Protestujúci žiadal mestského policajta, aby zhodil uniformu. Ten sa však nedal a mladíka vyškolil. Všetko je zachytené na tomto VIDEU.

Policajt zareagoval na výzvu svojsky, ale s nadhľadom. Zachoval si pokoj, vyhol sa vulgarizmom a nepoužil fyzickú silu. Aj preto sa stal hitom internetu!

Čo sa stalo?

Mladík najprv držiac v ruke vlajku kotlebovcov vulgárne okomentoval účasť príslušníkov polície a neskôr ich žiadal, aby sa vyzliekli z uniforiem. Vtedy sa dostal k slovu policajt, ktorý sa ho niekoľkokrát opýtal, koľko má rokov. Ten sa zdráhal a dokonca nevedel odpovedať ani na otázku, prečo sa zúčastnil demonštrácie. „Koľko máš rokov, že ma ty ideš vyzliekať z uniformy? Povedz mi, koľko máš rokov. Ja tú uniformu dám dolu veľmi rýchlo, ale pýtam sa, koľko máš rokov?“ hovorí policajt.

Mladík sa zmohol len na odpoveď: „Dosť“. To však policajta neodradilo. Ani to, keď od neho žiadal vysvetlenie, prečo nemá na uniforme svoje meno. Keďže išlo o mestského policajta, tí majú na uniforme len čísla. „Takže, čelom vzad a priamym pochodom vchod,“ pokračoval policajt a dodal: „Vieš prečo si vôbec tu? Máš deti? Povedz im to tu všetkým, za čo si tu!“

Na záver videa ešte hrdina z radov polície toto povedal: „Hulákaš tu na celú ulicu, vyzliekaš nás z uniforiem a netušíš, prečo si tu!“

