3. september 2021 han Zo Slovenska Koronavírus: NÁVRAT k májovým číslam! Pribudlo viac ako 200 nakazených a aj úmrtie Odborníci varujú pred treťou vlnou pandémie koronavírusu, ktorá sa zatiaľ na Slovensku neprejavila naplno. Najnovšie čísla sú však alarmujúce.

Ako informuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe, vo štvrtok (2.9.) bolo vykonaných 7 555 RT-PCR testov, ktoré odhalili na Slovensku 232 prípadov nákazy novým koronavírusom. Kompletné čísla uvádza aj Ministerstvo zdravotníctva na Facebooku.

To však nie je všetko. V nemocniciach pribudlo osem nových pacientov a dohromady je s koronavírusom hospitalizovaných 105 ľudí, Pribudlo aj jedno úmrtie, ktoré je prvé od minulého piatka (27. augusta), čím sa celkový počet obetí vyšplhal na číslo 12 549.

Takéto čísla sme na Slovensku naposledy mali v máji, čo zdá sa potvrdzuje fakt, že zrejme nastupuje tretia vlna koronavírusu.

Epidemiológovia varovali pred rastúcim množstvom nových prípadov, čo sa začína napĺňať a je len otázkou času, ako sa to premietne do COVID automat. To môže mať za následok sprísňovanie opatrení v niektorých okresoch.

Kompletné čísla

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 232 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 98 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Včera bolo ukončených 7 555 RT-PCR vyšetrení a 9 797 antigénnych testov.

Za posledný týždeň je počet pozitívne testovaných na delta variant 356 vzoriek z celkového počtu 359 sekvenovaných vzoriek. Predstavuje to 98,2% zastúpenie.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Košickom kraji (56), nasleduje Prešovský (39), Bratislavský (35), Trnavský (30), Žilinský (30), Banskobystrický (19), Nitriansky (16) a Trenčiansky (7).

Je medzi nimi 98 mužov a 134 žien. Celkový počet pozitívne testovaných mužov je 188 842 a žien 206 690.

V nemocniciach je hospitalizovaných 105 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 80 ľudí. Na JIS sú 16 pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 osoby.

Počet potvrdených obetí na pľúcnu formu COVID-19 vzrástol o 1 osobu. Celkový počet úmrtí „na Covid“ je 12 549 a celkový počet úmrtí „s Covidom“ je 2 457.

Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov doteraz je 3 336 980 pričom takto bolo pozitívne testovaných 395 532 osôb.

Celkový počet vykonaných Ag testov doteraz je 37 786 363 z čoho bolo pozitívne testovaných 385 084 osôb.

Celkový počet neaktívnych prípadov je 719 649. Ide o osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 či už s klinickým obrazom alebo bezpríznakovo a od zistenia pozitívneho testu uplynuli 2 až 4 týždne u ambulantne liečených pacientov a 6 týždňov u hospitalizovaných pacientov.

Ako sa očkuje

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 2 386 264 za predchádzajúci deň pribudlo 2 589 očkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 2 178 216 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 5 855 ľudí.

FOTO: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk