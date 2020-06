Dnes o 13:18 Zo Slovenska Ak je Kollárova diplomovka plagiát, bez váhania by mal ODSTÚPIŤ, myslia si poslanci

Mičovský priznal, že je z medializovaných zistení sklamaný. Krajčí sa ku kauze nevyjadril.

Zdroj: TASR

Ak sa medializované podozrenia o plagiátorstve pri diplomovej práci predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) potvrdia, šéf parlamentu by mal prijať zásadné politické rozhodnutie.

Presvedčený je o tom minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO).

Môže prísť o post

„Ak sa to potvrdí, nemal by byť predsedom parlamentu,“ uviedol pred stredajším rokovaním vlády. Priznal, že je z medializovaných zistení sklamaný. „Nemožno to prejsť len tak mlčaním, budem sa na to pýtať,“ povedal.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) pred rokovaním kabinetu uviedol, že jeho stranícky šéf situáciu dôveryhodne vysvetlil. Poukázal pritom na to, že Kollárova diplomová práca splnila podmienky na záverečnú skúšku. „Myslím, že pán Kollár v utorok (23. 6.) ukázal oficiálny výstup z hodnotiaceho testu diplomových prác a výstup bol v poriadku,“ zopakoval niekoľkokrát.

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) sa ku kauze nevyjadril. „Nemám o tom bližšie informácie,“ argumentoval.

Obrovský škandál

Opozičný poslanec parlamentu Richard Raši očakáva reakciu vládnej koalície i premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na medializované informácie o plagiátorstve pri diplomovej práci predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina).

Verí, že sa premiér vyjadrí čím skôr. Dodal, že podľa zverejnených informácií je nespochybniteľné, že došlo k plagiátorstvu. Nepovedal, či bude s opozičnými kolegami žiadať o odchod Kollára z funkcie šéfa parlamentu. Poukázal na to, že ide o obrovský škandál.

„Čakáme, aká bude reakcia, pretože líder koalície, premiér Matovič má vystúpiť so zásadným nekompromisným postojom, ktorý deklaroval celú svoju predvolebnú kampaň,“ povedal v stredu novinárom Raši s tým, že hnutie Sme rodina sa v minulom volebnom období podpísalo pod návrh na odvolanie Andreja Danka z postu predsedu parlamentu pre jeho rigoróznu prácu. „Čakáme na vyjadrenia, ale v každom prípade je to obrovský škandál,“ dodal Raši.

Mimoparlamentné KDH uviedlo, že ak sa potvrdia informácie o plagiátorstve Kollára, mal by bez váhania a výhovoriek odstúpiť. „Nemal by zabúdať na to, že aj on vyzýval na odstúpenie svojho predchodcu Andreja Danka za falošnú prácu,“ uviedlo hnutie. TASR o tom informoval Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.

Je to hanba!

Predseda Sme rodina Boris Kollár by mal odísť z funkcie predsedu Národnej rady (NR) SR. Uviedol to koaličný poslanec parlamentu Ondrej Dostál (SaS) na sociálnej sieti. Tvrdí, že druhým najvyšším ústavným činiteľom by nemal byť človek, ktorý svoj vysokoškolský titul získal vďaka diplomovej práci, ktorá je plagiátom.

„Je to hanba nielen pre neho samého, jeho vlastnú stranu, celú vládnu koalíciu a našu krajinu, ale je to hlavne nefér voči všetkým ľuďom, ktorí si svoje záverečné práce napísali sami a získali svoje vysokoškolské vzdelanie poctivo a bez podvádzania,“ napísal Dostál na sociálnej sieti.

Ďalší koaličný poslanec Miroslav Kollár (Za ľudí) podľa svojich slov očakáva, že programové vyhlásenie vlády (PVV) sa bude dodržiavať aj v súvislosti s odoberaním podvodne získaných titulov. „Som síce v politike nový, ale tiež nečakám zázraky. Dodržiavanie aspoň toho, čo sme si napísali do programového vyhlásenia vlády, za ktoré hlasoval aj Boris Kollár, však očakávam. Aspoň tie tri mesiace po voľbách,“ uviedol poslanec na sociálnej sieti.

Miroslav Kollár upozornil, že v programovom vyhlásení sa píše napríklad o podpore mechanizmov na zabezpečenie akademickej etiky vrátane odoberania podvodne získaných titulov. Spomenul tiež to, že kabinet má klásť dôraz na budovanie odborných vedomostí, zručností a kompetencií absolventov a tiež rozvíjať svoju tvorivosť, etické správanie a schopnosť prevziať zodpovednosť. „Dôraz by som dal na ‚etické správanie‘ a ‚schopnosť prevziať zodpovednosť‘. Ak sa nič neudeje, strácame právo pozrieť sa ľuďom do očí a bohorovne tvrdiť, že im ideme urobiť život lepším,“ dodal poslanec.

Kritika plagiátorstva

Ak Boris Kollár v krátkom čase dôveryhodne nevysvetlí medializované informácie o plagiátorstve pri svojej diplomovej práci, jeho koaličný partner strana Za ľudí bude trvať na vyvodení politickej zodpovednosti. Informovalo o tom tlačové oddelenie strany.

Za ľudí zároveň vyzýva ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), aby pripravil kroky na predchádzanie takýmto prípadom už v procese tvorby akademických prác.

Strana kritizuje plagiátorstvo a podvádzanie pri záverečných prácach. „Strana Za ľudí nikdy nebude takéto konanie tolerovať. Tak ako v prípade rigoróznej práce bývalého predsedu NR SR Andreja Danka, tak aj v prípade diplomovej práce Borisa Kollára, ak sa v krátkom čase nepodarí predsedovi národnej rady dôveryhodne vysvetliť, ako je možné, že veľká časť jeho práce je odkopírovaná z iných prác, bude trvať na vyvodení politickej zodpovednosti,“ uviedla strana.

Za ľudí zároveň vyzýva ministra školstva, aby pripravil v spolupráci s akademickou obcou také kroky, ktoré zlepšia kvalitu kontrolného procesu, akademické štandardy tak, aby sa takýmto prípadom predchádzalo už v procese tvorby akademických prác – vrátane možnosti odobratia titulu pri prípadných podvodoch.

Podozrenia z plagiátorstva

Podľa medializovaných informácií mal šéf parlamentu vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal. Zverejnené boli tiež informácie o plagiátorstve pri bakalárskej práci poslankyne Petry Krištúfkovej (Sme rodina).

Boris Kollár a Petra Krištúfková nie sú jediní politici, ktorí čelia podozreniam z plagiátorstva. V minulom volebnom období mal podobné problémy vtedajší predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Opozícia dala návrh na jeho odvolanie z funkcie, ale neuspela. Kollár vtedy Danka za podvod kritizoval a hovoril, že taký človek nemá čo v politike robiť. V súvislosti s touto kauzou mal parlament na stole návrhy na odoberanie titulov.

Akademické podvody

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) vyzýva vládu SR, aby pripravila novelu zákona, ktorá umožní odoberať podvodne získané tituly, tak ako si to stanovila v programovom vyhlásení vlády.

Uviedla to v reakcii na medializované informácie o tom, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) mal vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal, či na bakalársku prácu poslankyne Národnej rady SR Petry Krištúfkovej (Sme rodina), ktorú označil expredseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý za plagiát.

Zástupcovia študentov poukazujú na to, že nadobudnutie titulov musí byť podmienené poctivou prácou, nie známosťami, peniazmi a podvodmi. „Očakávame od zainteresovaných osôb vyvodenie politickej zodpovednosti voči sebe. Ak sa nová vláda chce zbaviť korupcie a nespravodlivosti naprieč spoločnosťou, musí sa s tou istou ráznosťou vymedziť voči akademickým podvodom,“ uvádza ŠRVŠ.

Zároveň tvrdí, že je pripravená podporiť návrh na odobratie štátneho súhlasu pre Stredoeurópsku vysokú školu v Skalici, ktorá od septembra 2019 nevykazuje činnosť. ŠRVŠ poznamenala, že kvalitné vysokoškolské štúdium je náročné, nedostatok času a zaneprázdnenosť študentov nie je dôvodom na zľahčovanie si štúdia, napríklad kopírovaním textu z internetu bez uvedenia zdroja a správnych zásad citovania.

Zdroj: TASR