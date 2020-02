Dnes o 18:39 Marek Kravjar Správy Zo Slovenska Plagiátora Danka vyšetruje polícia. Člen komisie rigorózku počastoval tvrdým vulgarizmom

Kauza škandalóznej rigoróznej práce šéfa národniarov je späť. Vyšetruje ju polícia a do "kvality" Dankovej práce si kopol aj člen komisie.

Zdroj: TASR

Necelý mesiac pred voľbami má predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany ďalší problém. Po odhalení jeho pikantnej komunikácie s obvinenou z objednávky vraždy Jána Kuciaka Alenou Zsuzsovou ho začala vyšetrovať kriminálka. Nie však kvôli „kočnerovine“, ale jeho plagiátu rigoróznej práce z roku 2000. Informáciu priniesol Denník N.

Plagiátom sa zaoberá Odbor kriminálnej polície krajského riaditeľstva v Banskej Bystrici a podľa Denníka N bol vypovedať už aj šéf národniarov. Ako portál zistil, niektorí učitelia ho nechali na UMB prejsť s odpísanou prácou a zarážajúce je, že medzi nimi je aj terajší sudca.

Prácu s názvom Verejná správa a jej charakteristické črty totiž zostavil len z ukradnutých textov z viacerých publikácií a Andrej Danko „vlastnou hlavou” napísal len úvod a obsah rigorózky, o čom sme písali TU.

Odobrovači plagiátu

Denník N zistil mená všetkých učiteľov, ktorí Danka v roku 2000 nechali prejsť s plagiátom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a ako škola, tak aj Danko, ich mená tajili. Šokujúcou informáciou je, že jedným z nich je aj sudca Okresného súdu v Brezne Silvio Boleček, ktorého reputácia je nateraz značne poškodená.

Boleček bol oponentom práce a tak mal ako prvý prísť na to, že prínos študenta Danka bol nulový. Naopak, v oponentskom posudku ho pochválil „za samostatnú kritickú prácu s odbornou literatúrou a štylistiku na solídnej úrovni“.

Následne Danka čakala rigorózna skúška a v skúšobnej komisii sedel Ján Reken (predseda). Členmi boli Pavol Zloch a Zoltán Valentovič, ktorý medzičasom zomrel. Všetci traja odsúhlasili, že práca spĺňa kritériá, ústnu skúšku zvládol a môže získať diplom.

Ako upozorňuje redaktorka, Ján Reken nateraz pôsobí na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove, ktorej rektorom je Dankov bývalý minister školstva Peter Plavčan.

Dankov oponent Boleček hádže zodpovednosť za plagiát na skúšobnú komisiu na čele s Rekenom a tvrdí, že Dankovu prácu o verejnej správe ani nechcel hodnotiť, pretože sa v tejto téme až tak odborne neorientoval.

Podvolil sa, keď mu pohrozili, že ak nebude robiť veci, ktoré mu prikážu, na právnickej fakulte v Bystrici skončí.

„Podiel cítim, ale či je to práve vina… Jednoducho v danom čase som podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia ohodnotil prácu, že je v poriadku. V tomto zmysle mám svedomie čisté. No považujem za veľkú hanbu, že je meno Univerzity Mateja Bela s niečím takýmto spájané," uviedol pre Denník N Baloček, ktorý je od roku 2008 sudcom v Brezne.

Teoretická pi…

V rozhovore pre Denník N tiež opisuje, že pred vypracovaním posudku sa radil so starším kolegom Zlochom. „Povedal, je to teoretická pi…, ale je to dobré.“

To, že Danko do rigoróznej práce opísal najpoužívanejšie učebnice o verejnej správe Zloch reagoval, že sa spoľahol na oponentský posudok.

Na v tom čase hanebnú povesť Bystrickej školy prednedávnom upozornil aj bývalý minister školstva Juraj Draxler (Smer-SD), ktorý priznal, že tam bolo bežné kupovanie titulov. Zloch a Boleček tvrdia, že sa tam s takými praktikami nestretli.

Podľa informácií Denníka N policajti okrem iného riešia aj porušovanie autorských práv. Preverovacia komisia UMB vo svojej správe vlani konštatovala, že Danko ako autor práce nerešpektoval autorský zákon.

Ministerka školstva a Dankova spolustraníčka Martina Lubyová sľúbila, že predloží novelu zákona namierenú proti plagiátorom. Sľub však nedodržala.

Zdroj: Dnes24.sk