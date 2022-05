Zdroj: pixabay.com Miesto, ktoré milujú aj filmové hviezdy: 5 vecí, ktoré musíte zažiť v Dubrovníku Najobľúbenejšie mesto Chorvátska vstúpilo do dovolenkovej sezóny. Inšpirujte sa našimi tipmi a možno bude Dubrovník aj vašim tohtoročným cieľom. 29. máj 2022 Barbara Dallosová Magazín Cestovanie

Stáročná história, impozantná architektúra, ulice lemované kostolmi a palácmi, krištáľovo čisté more navôkoľ a svieži jadranský vzduch. Dubrovník je zaslúžene najpopulárnejším mestom Chorvátska.

Stáročná história, impozantná architektúra, ulice lemované kostolmi a palácmi, krištáľovo čisté more navôkoľ a svieži jadranský vzduch. Dubrovník je zaslúžene najpopulárnejším mestom Chorvátska.

Jeho poloha v južnej Dalmácii, stabilné počasie a množstvo historických i prírodných zaujímavostí v okolí láka do mesta turistov z celej Európy, ale i sveta. Zavítalo doň dokonca aj viacero svetovo známych mien ako napríklad Sharon Stone, Tom Cruise, Noami Campbell, John Malkovich či Bill Gates.

Na rozdiel od spomínaných hviezd, my, Slováci, to do Dubrovníka nemáme tak ďaleko. Ak plánujete tohtoročnú dovolenku v perle Jadranu, máme pre vás niekoľko tipov, čo v Dubrovníku a jeho blízkom okolí navštíviť.

Pláž Copacabana

Pláž Copacabana sa nachádza v tesnej blízkosti Dubrovníka, na severnej strane polostrova Lapad. Návštevníkmi je veľmi obľúbená pre nádherné výhľady na dubrovnický most a ostrov Daksa, ako aj pre bohatú ponuku aktivít a vodných športov. Môžete si tu prenajať kajak, vodné lyže či prehliadnuť si ostrov z vtáčej perspektívy pomocou padáka ťahaného za loďou. Nechýba plážový volejbal, tobogany a ďalšie lákadlá.

Pláž pokrýva jemný štrk a je ideálna pre rodiny s deťmi, keďže vstup do mora je plytký. Na svoje si prídu aj partie mladých dovolenkárov. Večer na pobreží ožíva nočný život a otvárajú sa brány klubov.

Lanovka

Vychutnajte si Dubrovník v celej jeho kráse zvrchu. Lanovka nad mestom je medzi turistami hitom. Stačí nasadnúť a užiť si pohľad na staré mesto, priezračné Jadranské more a mnohopočetné ostrovy. Odveziete sa až na horu Srd, kde sa vám naskytne ďalšia séria pôsobivých panorám.

Pevnosť Lovrjenac

Pevnosť známa aj ako Gibraltar Dubrovníka je pri návšteve tejto lokality priam povinnou jazdou. Je umiestnená v nadmorskej výške jedenásť metrov a patrí medzi najfotografova­nejšie miesta.

Pevnosť Lovrjenac zohrala významnú úlohu v histórii mesta. Vďaka svojmu strategickému umiestneniu na skalnom brale patrila k dôležitým častiam opevnenia proti nájazdom Benátskej republiky. Bola viackrát prestavaná, jej súčasná podoba je z konca 17. storočia. Objekt je sprístupnený pre návštevníkom.

Ulica Stradun

Na prechádzku týmto pulzujúcim miestom určite tak ľahko nezabudnete. Stradun, nazývaná aj Placa, je hlavnou ulicou Dubrovníka. Vápencom dláždená pešia zóna vedie asi 300 metrov cez historické staré mesto a lemujú ju hradby. Na oboch jej koncoch stoja fontány z 15. storočia.

Mnoho historických budov a pamiatok v Dubrovníku leží práve na tejto ulici. Stradun je akousi značkou Dubrovníka a je obľúbenou promenádou pre turistov. Konajú sa tu tiež rôzne koncerty, podujatia a ulica býva tiež miestom silvestrovských os­láv.

Ostrov Lokrum

Ak už dovolenkujete v Dubrovníku, určite si odbehnite na výlet na ostrov Lokrum. Ten sa nachádza menej než kilometer Dubrovníka a je s ním v pravidelnom spojení lodnou dopravou.

Severovýchodna časť ostrova je vhodná na kúpanie, zbytok ostrova tvoria hladké skaly. V južnej časti je malé jazero so slanou vodou vhodné pre malé deti a naplavcov. V najvyššom bode ostrova stojí pevnosť, ktorá tu bola vybudovaná v období napoleónskych vojen. Ďalej je na ostrove zaujímavý subtropický park či prírodovedecke múzem. A samozrejme, krásna prírodná scenéria.

Zdroj: Dnes24.sk