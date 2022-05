Zdroj: TASR/Roman Hanc 8 najväčších MÝTOV o opaľovacích krémoch: Viete o všetkých? Čoskoro povyťahujeme plavky a opaľovacie krémy. No nie je opaľovanie ako opaľovanie! Poznáte najčastejšie nepravdy, ktoré sa s ním spájajú? 28. máj 2022 Monika Hanigovská Magazín

28. máj 2022 Monika Hanigovská Magazín 8 najväčších MÝTOV o opaľovacích krémoch: Viete o všetkých? Čoskoro povyťahujeme plavky a opaľovacie krémy. No nie je opaľovanie ako opaľovanie! Poznáte najčastejšie nepravdy, ktoré sa s ním spájajú?

Mnohí vieme, že slnko môže urýchliť starnutie pokožky a spôsobiť rakovinu kože. A preto siahame po opaľovacích krémoch, a občas po radách, ktoré medzi nami už prirodzene zľudoveli. Niektoré z nich sú však nepravdivé a dokážu narobiť viac škody ako úžitku.

1) mýtus: Pre vysoké SPF stačí, ak sa netriem len raz

Stále pretrváva názor, že len opaľovací krém s vyšším SPF (Sun Protection Factor, teda faktor ochrany pred slnkom) poskytne pred slnečnými lúčmi lepšiu ochranu ako ten s nižším SPF. A preto sa stačí natrieť raz, maximálne dvakrát. To nie je pravda!

„Žiadny opaľovací krém nedokáže zablokovať SPF na 100 percent,“ informuje o tom Cancer Treatment Centers of America, výskumné centrum na liečbu rakoviny.

Či sa už natriete opaľovacím krémom s ochranným faktorom 30 alebo 50, stále platí, že ho musíte aplikovať na slnku minimálne každé 2 hodiny.

2) mýtus: Ľudia s tmavým pigmentom sa nemusia krémovať

Je pravdou, že ľudia so svetlou, citlivou a pehavou pokožkou majú väčší náskok na vznik melanómu. No ak je vaša pokožka prirodzene tmavšia alebo sa veľmi rýchlo opáli, mali by ste sa o ňu naďalej dôkladne starať.

Tmavá pokožka dokáže dobre „zamaskovať spálenie“. Natierajte sa, postačí vám SPF 30.

3) mýtus: Nepoužívam krém na telo, mám oblečenie!

Vybrali ste sa na pláž či kúpalisko v dlhšom tričku či v šatách, a v dobrej viere dúfate, že už nemusíte vyťahovať krém z tašky? Podľa viacerých odborníkov je vrstva látky rovná ochrannému faktoru číslo šesť. To je veľmi málo! Natrite sa už doma a nič neriskujte.

4) mýtus: Po sprche si netreba zase nanášať vodoodolný krém

Ak trávite dlhší čas pri vode, vodoodolný produkt je skutočne dobrou voľbou. Takéto krémy ochraňujú pokožku lepšie, no vedeli ste, že voda v mori či v bazéne dokáže znížiť jeho účinok? Nenechajte nič na náhodu, po každom kúpaní či utieraní sa opäť natrite.

