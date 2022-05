6 Galéria Zdroj: pixabay.com JEDLÉ BURINY plné vitamínov a ZADARMO: Pochutnajte si na týchto rastlinkách Nemusíte ich pestovať, stačí si ich len natrhať! Pridajte buriny do smoothie, šalátov, dezertov alebo príloh. 22. máj 2022 Monika Hanigovská Magazín

Čo viete o burinách? Pravdepodobne najmä to, že ich treba opakovane vytrhávať, a že rastú tam, kde to netreba. Mnohé však ukrývajú veľké množstvo minerálov a vitamínov. Pozrite si výber jedlých burín, ktoré by nemali uniknúť vašej pozornosti.

Mrlík biely

Ak obľubujete smoothie, šaláty alebo skôr omelety či placky, mrlík biely nesmie chýbať vo vašom jedálničku. Táto nenápadná zelená rastlina v sebe ukrýva vitamín C a železo, a je plná vlákniny. Pridávajte ju vždy čerstvú do pokrmov.

Hviezdica prostredná

Drobná rastlinka dokáže pre svoju odolnosť záhradkárom rýchlo dvihnúť tlak, no táto vzhľadovo nevýrazná burina je prírodný poklad. Obsahuje vitamíny, draslík, vápnik aj organické kyseliny.

Chuťou pripomína jarný hrášok.

Rastlinku použite do smoothie, šalátov alebo ako prílohu k mäsu.

Veronika perzská

Je pravdepodobné, že ste ju už obdivovali pre jej drobné modré kvety. No vedeli ste, že sú jedlé? Výborne dozdobia dezerty, šaláty aj sladké dobroty.

Kozonoha hostcová

Invazívnu rastlinu prezývajú záhradkári burinou, a to pre jej húževnatosť a odolnosť. Vyrastá aj vám v záhradke alebo ste ju objavili v lese? Využite ju vo svoj prospech.

Kozia noha obsahuje vápnik, horčík, železo, vitamín C, triesloviny a má ďalšie prospešné látky. Čerstvé výhonky pripomínajú chuťou zeler a varené špenát.

Pastierka kapsička

Je obľúbenou rastlinkou detí. Kto si z nej nevyrábal aspoň raz hrkálku? Nemala by však skončiť len v rukách najmenších, pastiersku kapsičku zaraďte do stravovania. Prečo? Rastlinka prezývaná aj ako kokoška, taška, či peniažtek, pripomína svojou chuťou žeruchu. Je zdrojom vitamínov A, B, C, antioxidantov a minerálov. Podporuje obranyschopnosť, chráni bunky pred radikálmi a má výborné detoxikačné účinky.

Tip redakcie: Pripravte si z nej čaj. Dve čajové lyžičky usušenej bylinky zalejete približne 2,5 dcl vriacej vody. Necháte lúhovať približne 10 minút a scedíte. Pozor, rastlinu nekonzumujte v tehotenstve, môže spôsobiť predčasné kontrakcie!

Púpava lekárska

Napriek tomu, že mnohí poznáme jej liečivé účinky, v našich domácnostiach sa priveľmi nekonzumuje.

Vedeli ste, že jej listy obsahujú viac železa ako špenát?

Má však aj minerály a vitamíny – B6, riboflavín, vitamín C, vápnik. Púpavové listy použite do šalátu, smoothie, nátierok.

