30. august 2021 han Politika Mikulec sa obul do Fica a upodozrieva ho: Dokážte, že nemáte problém s alkoholom Minister vnútra Roman Mikulec je už dlhší čas "na nože" s opozíciou a hlavne s lídrom Smeru-SD Robertom Ficom. Novinkou je trestné oznámenie.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš , TASR/Jakub Kotian

Šéf rezortu vnútra sa v pondelok (30.8.) na sociálnej sieti priznal, že na Fica podáva trestné oznámenie za ohováranie.

Už niekoľko týždňov sme svedkami toho, že si obidve strany vymieňajú názory a postrehy, ktoré často vedú k osočovaniu. Faktom je, že dnes mal Mikulec (OĽANO) čeliť odvolávaniu z funkcie ministra, čo sa však pre neuznášaniaschop­nosť pléna NR SR presunulo na ďalší deň.

Mikulcov príspevok

Šéf rezortu vnútra odštartoval nový týždeň statusom na Facebooku, ktorý celý venoval bývalému premiérovi Ficovi. „Dostala sa ku mne informácia, že úderka zo Súmračnej pripravuje nový scenár v rámci svojich dlhodobých snáh o spochybnenie mojej osoby a odpútanie pozornosti smerom k nim. Fico údajne plánuje vyrukovať so “zaručenou” informáciou, že júlový zásah inšpekcie bol prerušený z dôvodu, že som mal byť na mieste, kde plánovali zasahovať,“ píše Mikulec.

„Ten istý Fico, ktorý do poslednej chvíle obhajoval Bašternáka či Jankovskú a vykrikoval o prezumpcii neviny, neustále vytvára konšpirácie, ktoré doposiaľ nedokázal ničím podložiť. Prečo asi? Lebo sú to absolútne nezmysly,“ pokračuje minister.

Výzva na Fica

Mikulec sa aj v ďalšej časti príspevku venuje narážkam na Ficovu minulosť a v samom závere ho vyzval, aby všetkým vysvetlil to, na čo sa ho pýta. „Možným vysvetlením Ficovho konania je, že sa mu miešajú sny s realitou. Že na ňom tie roky v politike, so všetkým, čo to obnáša, zanechali trvalé následky,“ uviedol Mikulec a doplnil: „Dobre teda, pán poslanec Fico, poďme sa hrať vašu hru.“

Čo by mal dokázať?

Dokážte, že ste nikdy neboli v byte na Vazovovej Dokážte, že ste nevedeli o praktikách Mariána Kočnera Dokážte, že ste nezháňali od oligarchov 40 miliónov vlastnou hlavou pre svoju stranu Dokážte, že ste v prípade Hedvigy Malinovej nezneužili svoje právomoci Dokážte, že sa dnes nestretávate so závadovými osobami a nesnažíte sa ovplyvňovať vyšetrovanie Dokážte, že nemíňate státisíce eur na to, aby ste zvrátili súčasný stav Dokážte, že nemáte problémy s alkoholom, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť váš triezvy úsudok

FOTO: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk