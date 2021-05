Zdroj: TASR Črtá sa ďalšia vládna KRÍZA? Matovič a Sulík sa znovu pustili DO SEBA! Minister financií Igor Matovič (OĽANO) sa ostro vyjadril na adresu Richarda Sulíka (SaS), ktorému vyčítal jeho reakciu na štátny rozpočet. Dnes o 19:16 han Politika

Dnes o 19:16 han Politika Črtá sa ďalšia vládna KRÍZA? Matovič a Sulík sa znovu pustili DO SEBA! Minister financií Igor Matovič (OĽANO) sa ostro vyjadril na adresu Richarda Sulíka (SaS), ktorému vyčítal jeho reakciu na štátny rozpočet.

Zdroj: TASR

Bývalý premiér ťažko znáša slová Richarda Sulíka, ktorý povedal, že doteraz nevie, na čo sa minula jedna miliarda eur, doteraz rozpočtovaná na COVID-19 v aktuálnom štátnom rozpočte.

Slová Sulíka

Sulík to uviedol na tlačovej besede v súvislosti s vládou navrhovaným zvýšením deficitu o 3,4 miliardy eur. Nevyhnutným minimom zvýšenia deficitu rozpočtu je podľa jeho slov suma 1,626 miliardy eur.

„My sme v (súčasne platnom) rozpočte schválili nejakú rezervu vo výške jednej miliardy eur, bez určenia, len s tým, že prostriedky budú použité na riešenie krízy. Dodnes som však nevidel zoznam, ako sa tá jedna miliarda eur minula. Mám však za to, že práve v tej jednej miliarde sa nachádzajú položky ako napríklad 26 miliónov eur pre zamestnancov a firmy kultúrneho priemyslu,“ priblížil predseda SaS.

Podľa Sulíka nie je pravdivé tvrdenie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), že SaS si „zobrala firmy a občanov za rukojemníkov“.

Majú otázky

SaS nie je podľa neho principiálne proti zvýšeniu dlhu. „Rozumieme, že je nutné tento rozpočet upraviť, zvýšiť deficit. Súhlasíme so zvýšením dlhu. Súhlasíme s tým, aby všetky položky, ktoré sa týkajú priamo covidu, pandémie, kompenzácií, vakcín aj testovania, aby toto bolo predmetom zvýšenia. Máme však otázky,“ zdôraznil Sulík.

„Chceme o tom diskutovať, diskusia musí byť poctivá a bude potrebovať nejaký čas. Keď tento čas ubehne, vieme sa vyjadriť, s čím súhlasíme, s čím nesúhlasíme. Typovo súhlasíme so všetkým, čo súvisí s covidom. Potom vieme našim koaličným partnerom oznámiť, že s takouto sumou budeme súhlasiť,“ podčiarkol predseda SaS.

Výčitky k ceste do USA

„Poznáme sumu, ktorú predložil Igor Matovič, 3,4 miliardy eur. Máme sumu, ktorú sme si my zrátali ako nevyhnutné minimum, čo je 1,626 miliardy eur. Dohoda bude medzi týmito dvomi číslami, ak k nej dôjde. My sme pripravení diskutovať, rokovať a robiť ústupky,“ spresnil Sulík.

Predseda SaS kritizoval okrem procesného spôsobu prerokovávania zvýšenia deficitu rozpočtu aj narúšanie kompetencií ministerstva hospodárstva ministrom financií, napríklad jeho cestou do U. S. Steel do amerického Pittsburgu. „Cesta do Pittsburgu bola k téme, ktorá sa výsostne týka ministra hospodárstva, ja som o tejto ceste nevedel. Bolo to zasahovanie do mojich kompetencií. Tá cesta napáchala viac škody ako úžitku,“ dodal Sulík.

Reakcia Matoviča

Všetky opatrenia finančne kryté z navrhovaného zvýšenia deficitu štátneho rozpočtu schválila vláda, alebo na ne majú prijímatelia zákonný nárok. V stredu to povedal minister financií Igor Matovič (OĽANO). Reagoval tak na vyjadrenia ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), podľa ktorého ide o extrémne veľký nárast deficitu, ktorý budú splácať nasledujúce generácie. Stranu SaS Matovič označil za rozbíjačov vlády.

„Mám pocit, že sa premenujú na stranu rozbíjačov vlády,“ reagoval Matovič a vyzval stranu SaS, aby sa začali konečne správať zodpovedne. „Ja však budem robiť všetko preto, aby som mu v takom niečom zabránil,“ vyhlásil.

Ďalej si niekdajší premiér Slovenska myslí, že Sulík od konca februára vie, že sa z rozpočtu už minula miliarda eur, ktorá bola vyčlenená na výdavky s pandémiou. „Toto je taký explicitný dôkaz, že nemá absolútne šajnu, o čom rozpráva,“ nedáva si Matovič servítku pred ústa.

Stojí si za svojim

Sulík označil toto zvýšenie dlhu za príliš vysoké. Nepáčilo sa mu, že Matovič jednotlivé položky osobne nevysvetlil a odmietol aj prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.

Minister financií si však stojí za svojím. Pandémia ochorenia COVID-19 podľa neho spôsobila od začiatku roka škodu viac ako tri miliardy eur, čo rozpočtovaná rezerva vo výške jednej miliardy eur nepokryla. Navrhovaná suma 3,4 miliardy eur podľa Matoviča dokonca nebude stačiť a predpokladá, že sa deficit navýši o ďalších niekoľko sto miliónov eur. Minister financií chce, aby si vláda vytvorila rezervu na 300 miliónov eur.

„Aspoň jednu desatinu z toho, čo nám COVID spôsobil v prvom polroku, by sme si mali nechať na druhý polrok,“ povedal Matovič.

Predseda hnutia OĽANO obvinil Sulíka, že nemá informácie o predloženom návrhu, pretože nebol ani na jednom z troch stretnutí k tejto téme. Sulík však na predchádzajúcej tlačovej konferencii vysvetlil, že na stretnutí osobne byť nemusí, pretože má na tieto témy odborníkov. Skrátené legislatívne konanie je podľa Matoviča štandardný postup pri zmenách štátneho rozpočtu.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR