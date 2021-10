Zdroj: TASR/Martin Baumann MILIÓNY eur na pandemickú pomoc získali schránkové firmy! Je to ŠKANDÁL, vraví Pellegrini Investigatívne centrum Jána Kuciaka objavilo sieť podozrivých schránkových firiem, ktorým štát poslal milióny eur z pandemickej prvej pomoci. Dnes o 15:57 ELA Zo Slovenska

Dnes o 15:57 ELA Zo Slovenska MILIÓNY eur na pandemickú pomoc získali schránkové firmy! Je to ŠKANDÁL, vraví Pellegrini Investigatívne centrum Jána Kuciaka objavilo sieť podozrivých schránkových firiem, ktorým štát poslal milióny eur z pandemickej prvej pomoci.

Kým poctiví podnikatelia už vyše roka zápasia s vlnami pandémie, ktoré im podrazili kolená a sú na pokraji krachu, špekulanti evidentne nespia. Zatiaľ čo nie jeden zodpovedný a seriózny podnikateľ narazil na byrokraciu a neprešiel podmienkami rôznych „covidových pomocí“ od štátu, alebo sa k nemu záchranné koleso ani nedostalo, iní zrejme zbohatli aj počas krízy.

Milióny eur v schránke?

Dalo by sa čakať, že štát má viacstupňové páky na všakovakých podvodníkov, ktorí by sa mohli dostať k štátnej pomoci. Investigatívne centrum Jána Kuciaka objavilo sieť podozrivých schránkových firiem, ktorým štát poslal milióny eur z pandemickej prvej pomoci.

Celkovo môže ísť podľa zdrojov ICJK až o 24 miliónov eur z verejných peňazí!

„Podľa zistení našich kolegov, investigatívnych novinárov z týchto krajín, pritom nejde o významných podnikateľov. Mnohých bol dokonca problém nájsť na adresách uvedených v obchodnom registri. Napriek tomu dostali od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) sumy porovnateľné s dlhé roky etablovanými spoločnosti s veľkým počtom zamestnancov. Ministerstvo práce, pod ktoré úrad patrí, neodpovedalo na otázky o vyvodení zodpovednosti ani o podrobnostiach kontrolných mechanizmov,“ informuje ICJK k zisteniam na webe.

Kde skončilo 24 miliónov?

Investigatívne centrum uviedlo, že štát poslal schránkovým firmám približne 24 miliónov eur z pandemickej pomoci. Podozrivé firmy, ktorých majiteľmi sú spravidla ľudia z Balkánu či Grécka, nezakladajú účtovné závierky, nie je jasný počet ich zamestnancov a viaceré dlhujú na daniach.

ICJK v spolupráci s ďalšími zahraničnými novinármi pri preverovaní neobjavili ani prevádzky predmetných firiem. Problémové bolo aj dohľadanie konkrétnych osôb v obchodnom registri. Ústredie práce im pridelilo dotácie porovnateľné s etablovanými spoločnosťami s veľkým počtom zamestnancov.

ICJK oslovilo aj rezort práce, ktorému šéfuje Milan Krajniak (Sme rodina), avšak na otázky o vyvodení zodpovednosti či podrobnostiach o kontrolných mechanizmoch zatiaľ nereagovalo.

Úrady sa už vyjadrili

Aktualizované 16:00 „Samozrejme, už od začiatku vyplácania prvej pomoci ÚPSVaR a MPSVR SR upozorňovali žiadateľov, že žiadosti a čestné vyhlásenia budú priebežne námatkovo kontrolované,“ napísali ministerstvo a ústredie v spoločnom vyhlásení.

Rezort však od začiatku pandémie vyplatil viac než dve miliardy eur cez viac ako 1,36 milióna platieb, nie je preto podľa nich fyzicky možné vopred overiť detaily každej žiadosti.

ÚPSVaR a MPSVR tvrdia, že sú si vedomé možného zneužívania pomoci a nastavili systémové a interné kontrolné mechanizmy, na základe ktorých sa darí identifikovať možné zneužívania krízového systému pomoci ľuďom.

„Aj v spomínanom prípade ministerstvo spolu s ústredím preverili možné zneužitie systému štátnej pomoci a na základe toho okamžite konali, bolo podané trestné oznámenie a vec bola postúpená orgánom činným v trestnom konaní,“ napísali vo vyhlásení.

Je to obrovský škandál!

Peter Pellegrini (Hlas-SD) sa na dnešnej tlačovke vyjadril hneď na úvod práve k spomínaným informáciám. „Je to škandál obrovských rozmerov, ktorý nemôžme nechať bez povšimnutia,“ povedal predseda Hlasu.

Ako dodal, ICJK je dôveryhodné a nikto nemôže spochybniť, že nadbieha opozícii, keďže maslo na hlave je na súčasnej vláde.

„Práve naopak, je to investigatívna organizácia, ktorú predstavitelia tejto vlády často používali na útoky na vtedajšiu vládu a brali ich ako holý fakt,“ uviedol Pellegrini.

„Pripomínam, ako dojemne, so slzou v oku, Igor Matovič behal po Cypre a navštevoval schránkové firmy a robil si pred nimi videá pred voľbami. Pýtam sa ho, kde je dnes. Či mu ako ministrovi financií a expremiérovi nevadí, že aj z toho mála, čo mali dostať ľudia na Slovensku, dovolil ukradnúť schránkovým firmám 24 miliónov eur… Pýtame sa, ako je možné, že na to musel prísť nejaký cudzí subjekt, a nie oficiálny štátny orgán, ktorým je investigatívne centrum. Chvalabohu, že na to prišli, ďakujeme im za to. Ale ako to, že zlyhali štátne kontrolné orgány?,“ pýtal sa Pellegrini.

Hlas-SD sa na základe týchto informácií obracia na Najvyšší kontrolný úrad SR a zároveň ich vyzýva, aby vykonalo hĺbkovú kontrolu na ministerstve práce.

Matovič na cestách pred voľbami

Igor Matovič, Eduard Heger a Marek Krajčí z hnutia OĽaNO sa vo februári 2020 vybrali tesne pred voľbami na Cyprus, aby ľuďom ukázali, kde v skutočnosti sídlia schránkové firmy finančnej skupiny Penta. Trio „obyčajných“ posielalo na Slovensko videá so zábermi poštových schránok a komentovali to tým, že milióny eur končia v takýchto spoločnostiach.

„Najhoršie na tom je, že tých 400 miliónov, ktoré prišli do týchto schránok, sme zaplatili my z našich odvodov za zdravotné poistenie,“ povedal vtedy Marek Krajčí, z ktorého bol neskôr na krátky čas minister zdravotníctva. „Toto musíme zastaviť,“ doložil. OĽaNO na čele s Igorom Matovičom sa ešte v priebehu januára vybrali do francúzskeho Cannes, pred vilu Jána Počiatka.