Premiér: Budeme musieť zmeniť závislosť od surovín z Ruska

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Súčasťou diskusií o ďalších sankciách voči Rusku bude v najbližších dňoch aj strategická závislosť či odpojenie všetkých ruských bánk od systému SWIFT. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO).

Signál Putinovi

Premiér zdôraznil potrebu prijatia ďalších sankcií. „Ešte stále čerpáme suroviny z Ruska, to je tiež ešte oblasť, do ktorej sa dá ísť, ak sa na nej dohodneme,“ skonštatoval s tým, že už uvalené sankcie majú tiež svoj „dobeh“. Cieľom je podľa neho vyslať ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi signál, že ho budeme musieť ekonomicky úplne izolovať. „Vidíme, že Putin neustupuje, budeme musieť pokračovať v rokovaniach,“ dodal. Heger súhlasí, aby sa ďalšie sankcie zavádzali aj pre Bielorusko.

V súvislosti so stopnutím nákupu ropy a plynu od Ruska povedal, že otázkou je skôr zabezpečenie ďalšej zimy. Súčasnú situáciu by sme podľa neho mali zvládnuť. „Zvládneme to, už sme o tom diskutovali na vláde, máme pripravené alternatívne plány. V rámci Európy by sme to tento rok do jesene bez problémov vedeli zvládnuť. Diskusia sa uberá skôr z hľadiska strategickej závislosti, čiže ako ju zmeniť,“ dodal.

Ochrana hranice

Ochranu našej východnej hranice podľa premiéra posilnilo zaktivizovanie členských štátov NATO do plnej pohotovosti. Posunuli sa rokovania v súvislosti s predsunutou prítomnosťou vojsk na našom území. Heger súhlasí, že SR v minulosti podcenila financovanie obrany, v dôsledku čoho nemáme zmodernizovanú techniku.

V reakcii na natretie bratislavského vojenského pamätníka Slavín modrou a žltou farbou povedal, že „takéto veci určite nie je potrebné robiť“. Ťažko podľa neho povedať, či išlo o nejakú iniciatívu alebo cieľavedomú provokáciu. „Emócie sú vybičované, netreba na každú emóciu hneď prehnane reagovať, treba to dať do poriadku,“ povedal s tým, že sa treba sústrediť na pomoc Ukrajine.

Ukrajina potrebovala silný politický signál na svoju požiadavku vstúpiť do EÚ. Teraz ide podľa premiéra o to, ako ho pretaviť do konkrétnych krokov. „Intenzívne sa na tom pracuje v rámci členských štátov EÚ a Európskej komisie. Len čo to budeme mať, predstavíme to,“ povedal.

Na stole je všetko

V súvislosti so zdržanlivosťou NATO pri zriadení bezletovej zóny nad Ukrajinou premiér povedal, že „na stole je všetko“. Treba však podľa neho hovoriť o postupnosti krokov. Dodal, že zriadenie bezletovej zóny je predposledný krok. „Pretože vieme, že krajiny NATO by sa museli priamo zapojiť do konfliktu,“ priblížil s tým, že sa eskalujú politicko-ekonomické sankcie.

Nemyslí si, že Putin si trúfne na útok na Pobaltie. Podľa Hegera na to nie je pripravený a ani by to nezvládol vzhľadom na mobilizáciu NATO.

Premiér tiež uviedol, že nemáme právo vstupovať do mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom. „Toto musíme nechať na ukrajinských občanoch, aby sa rozhodli, čo urobia,“ povedal s tým, že treba vytvárať tlak, aby mierové rokovania nastali. Vidí nádej, že sa obe strany budú vedieť dohodnúť, no nebude to ľahké vzhľadom na veľké odhodlanie Putina.

