Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Na hraniciach s Ukrajinou vybavili policajti od vypuknutia konfliktu vyše 100-tisíc osôb

Za posledných 24 hodín do soboty rána do 6.00 h vybavili na hraničných priechodoch na vstupe z Ukrajiny celkovo 11.208 osôb, z toho od piatka (4. 3.) večera do sobotného rána 4376 osôb.