1. marec 2021 Eva Mikulová Správy Zo Slovenska

Chystáte sa na OČKOVANIE? Tieto DETAILY by ste mali predtým rozhodne vedieť! Zaočkovaných je približne šesť percent Slovákov a takmer polovica z nich má za sebou už aj druhú dávku. Idete aj vy? Tak sa pripravte na toto!

Zdroj: TASR/František Iván

Ako to vo vakcinačných centrách vyzerá? Čo všetko k očkovaniu potrebujete a aké môžu byť vedľajšie účinky? So svojimi skúsenosťami s očkovaním sa s nami podelili naši čitatelia, ktorí to už majú za sebou a niektorí už aj druhú dávku.

Test nepotrebujete

Monika je zdravotná sestra a prvú dávku vakcíny Comirnaty od spoločnosti Pfizer/Biontech dostala ešte v januári. „Nemala som žiadne obavy. Zaregistrovala som sa cez prihlasovací formulár na stránke Ministerstva zdravotníctva a v daný deň som sa dostavila na očkovanie. Ešte pred samotným očkovaním som zodpovedala lekárovi otázky týkajúce sa môjho zdravotného stavu. Test na koronavírus nie je potrebný. Samozrejme platí, že na očkovanie by mal prísť človek zdravý, bez teplôt,“ prezradila sestrička.

Ako dodáva samotný vpich bol takmer bezbolestný a vedľajšie účinky po prvej dávke boli minimálne. „Skutočne som nič necítila. Až som mala pocit, že mi pichli ´placebo´,“ smeje sa.

Jej slová potvrdzujú i ďalší naši čitatelia: „Vedľajšie účinky nie sú predsa povinné.“

Očkovací preukaz

Monika absolvovala druhú dávku po 28 dňoch, vo februári. „Týždeň pred termínom mi došla sms-ka aj mail s presným časom v tom istom zdravotníckom zariadení, kde ma očkovali prvýkrát. Opäť nebol potrebný test na COVID-19. Lekár sa ma len spýtal, či som mala nejakú reakciu a išlo sa na vec. Injekcia bola znovu takmer bezbolestná. Po očkovaní som si ešte posedela pätnásť minút v čakárni kvôli možnej reakcii. Vystavili mi potvrdenie o vakcinácii, kde je uvedené aj číslo šarže očkovacej látky,“ priznala Monika.

Ak chcete mať očkovanie zaznačené aj v medzinárodnom očkovacom preukaze, nie je to žiadny problém. Ak taký preukaz máte, tak si ho prineste na druhé očkovanie, a vakcináciu vám tam zaznačia. Samozrejme, dostanete aj oficiálny certifikát.

Ani po druhej dávke nemala naša čitateľka žiadne vedľajšie účinky: „Pár hodín som len cítila v ramene slabšiu svalovicu. Preventívne som si nedala ani žiadny paralen. Nepovažujem za správne, brať lieky zbytočne“

Očkovanie a alkohol

Medzi verejnosťou často rezonuje otázka ohľadom vplyvu alkoholu na očkovanie. „Keďže protilátky sa tvoria v pečeni, nie je správne ju zaťažovať aj nadmerným požívaním alkoholu,“ dodáva zdravotná sestra. Samozrejme, pohár vína alebo piva by nemal uškodiť, ale všetko z mierou. V podobnom duchu sa vyjadril aj profesor Vladimír Krčméry: „Určite nie je správne "ožrať sa pod obraz boží“. Nechajme pečeň pracovať"

„Vo vakcinačnom centre nás upozornili, že úplne zriecť alkoholu by sme sa mali v deň očkovania aj v nasledujúci deň,“ hovoria zaočkovaní Slováci.

Kolektívna imunita

Ešte stále je medzi nami málo zaočkovaných ľudí, preto sa o kolektívnej imunite nedá hovoriť. Tá nastane až keď bude zaočkovaných 60 až 70 percent populácie. Tým, čo sú už kompletne zaočkovaní, čiže dostali aj druhú dávku, sa už začína ľahšie dýchať. „Samozrejme, najväčším benefitom je to, že som chránená a nemala by som sa už nakaziť. Ak by som sa však nakazila, tak priebeh ochorenia bude mierny,“ vysvetľuje naša čitateľka.

Ďalším príjemným benefitom je jednoznačne netestovanie sa. Dva týždne po druhej dávke už nemusíte chodiť na testy. Čím viac zaočkovaných ľudí bude, tým viac úľav a voľnejšieho života získame.

FOTO: ilustračné

