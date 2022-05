Zdroj: TASR/Michal Svítok Na ďalšie sankcie proti Rusku si počkáme: Maďarsko BLOKUJE embargo EÚ na ropu Maďarsko ďalej blokuje dohodu členských štátov Európskej únie (EÚ) o embargu na ruskú ropu. 9. máj 2022 han Zo zahraničia

9. máj 2022 han Zo zahraničia Na ďalšie sankcie proti Rusku si počkáme: Maďarsko BLOKUJE embargo EÚ na ropu Maďarsko ďalej blokuje dohodu členských štátov Európskej únie (EÚ) o embargu na ruskú ropu.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Nedeľňajšie rokovania predstaviteľov členských štátov EÚ o novom balíku sankcií proti Rusku sa skončili bez dohody. Maďarsko totiž ďalej blokuje návrh Európskej komisie (EK), ktorý počíta s postupným zákazom dovozu ruskej ropy, uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou. Rokovania by mali pokračovať v najbližších dňoch.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Nevyšlo im to

EÚ chcela mať pripravený nový balík sankcií pred ruskou vojenskou prehliadkou pri príležitosti Dňa víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom, ktorá sa bude konať v pondelok (9. 5.) na Červenom námestí v Moskve.

Očakáva sa, že na oslave bude ruský prezident Vladimir Putin hovoriť o invázii na Ukrajinu.

Aktuálny návrh EK počíta s tým, že Maďarsko, Slovensko a Česko by dostali dlhší prechodný čas, kým zastavia dovoz ruskej ropy. Viac času požadovali aj Chorvátsko a Bulharsko. Ostatné krajiny by mali import ruskej ropy zastaviť do konca tohto roka, pričom dovoz ropy by sa mal zastaviť do šiestich mesiacov a dovoz ropných produktov do ôsmich.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: TASR