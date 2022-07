15 Galéria instagram.com/edm.angels2.0 Zdroj: instagram.com/womanpersonaltrainers Na hudobných festivaloch ako HVIEZDA: Trendy chŕlia originálnu aj pohodlnú módu Vlna hudobnej zábavy je už za dverami! Festivalová móda 2022 dokáže potešiť každého jej nositeľa. 2. júl 2022 Monika Hanigovská Magazín

2. júl 2022 Monika Hanigovská Magazín Na hudobných festivaloch ako HVIEZDA: Trendy chŕlia originálnu aj pohodlnú módu Vlna hudobnej zábavy je už za dverami! Festivalová móda 2022 dokáže potešiť každého jej nositeľa.

Po dlhšej koronovej odmlke sa na scénu vracajú naplno obľúbené letné festivaly. Oslávte ich vo veľkom štýle a pozrite sa, čo práve letí v móde a čo by nemalo chýbať vo vašej párty výbave.

1) Šortky a crop top ako základ

Čo by to bol festival bez krátkych nohavíc a trička? Tieto mini kúsky oceníte najmä v horúcom počasí. No chodidlá by také uvoľnené byť nemali – zvoľte preto radšej pevnejšiu obuv. Skúste si pribaliť do výbavy kožené topánky známe ako bagandže. Prečo?

Okrem toho, že sú módnym hitom, je možné, že vás zachránia pred daždivým počasím. Nezabudnite ani na pršiplášť a gumáky.

2) Košeľa a šortky idú k sebe!

Festival je priestor, kde móda nepozná žiadne striktné pravidlá. Okrem mini šiat či odvážnejších kúskov si doprajte niečo pohodlné. Trendom 2022 je pestrofarebná košeľa doplnená kraťasmi.

Je možné, že po pretancovanej noci sa stane táto kombinácia vašim najobľúbenejším kúskom.

3) Slinky a mini šaty

Chystá sa veľký návrat do minulosti, v ktorom určite zažiarite! Počas koncertu prevetrajte šaty. „Modelka Kate Moss nosila slinky šaty v 90. rokoch spolu s koženou bundou. Toto sa stane festivalovou klasikou! Takéto šaty sú ideálne počas horúčav a v noci, keď poslúžia ako ďalšia vrstva oblečenia,“ píše standard.co.uk.

Trendom budú i krátke šaty. „Nikdy nepodceňujte príťažlivosť mini šiat, ktoré môžete rýchlo vytiahnuť a stále vyzerať elegantne a to aj vtedy, keď sa prezliekate v stane,“ radí magazín Hello.

4) Kovbojské čižmy

Aj keď slnko bude pražiť, kovbojské topánky sa stanú festivalovou obuvou. „Štýlové vysoké topánky v bledých odtieňoch pod kolená vyzerajú naozaj skvele s mini šatami. No nič nepokazíte ani s robustnými kovbojskými topánkami po členky,“ odkazuje standard.co.uk.

Nemajte obavy ani z nepríjemného potenia. V ponuke nájdete dierkované kúsky či topánky z odľahčených priepustnejších materiálov.

5) Držiak na fľašu s vodou

Hydratácia je kľúčom k pohodovým zážitkom. Skúste si cez plece prehodiť štýlový držiak na vodu. Módne domy mysleli na všetko, doplnok pripomína podlhovastú kabelku s otvorom.

6) Chráňte si hlavu štýlovo

Na festivaly by ste nemali vyraziť bez pokrývky hlavy. In sú neprehliadnuteľné kovbojské klobúky, farebné šatky a šiltovky, no aj hačkované klobúky. Hravé pokrývky hlavy ako od babičky budú horúcim trendom tohtoročných hudobných podujatí.

Tip redakcie: Ak túžite ešte viac vytŕčať z davu, vyskúšajte farebné okuliare, dočasné ozdobné kamienkové aplikácie na telo a výrazné doplnky do vlasov.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

15 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk