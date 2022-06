23 Galéria Zdroj: instagram.com/self_station Kaderníčka zobrala nožnice a urobila z nich iné ženy: Dobrý strih omladí a pridá sebavedomie Niekedy stačí zmeniť účes a vaša tvár bude pôsobiť sviežejšie. Pozrite si fotky PRED a PO premene, ktoré vznikli pod rukami talentovanej kaderníčky. 18. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín Ona

Kto by nechcel vyzerať krajšie a mladšie? Natierate sa krémami od výmyslu sveta, snažíte sa dostať skôr do postele, kupujete kvalitnejšiu dekoratívu kozmetiku, a stále to nie je ono?

Niekedy len stačí navštíviť šikovného kaderníka. Správne strihy dokážu nositeľkám ubrať nielen niekoľko rokov, ale zároveň v nich môžu pôsobiť elegantnejšie a akosi oddýchnutejšie.

Pozrite sa, ako talentovaná kaderníčka omladila zákazníčky rôzneho veku.

Ak nepatríte medzi odvážnejšie, nezúfajte. Ako vidieť na premenách, občas k peknému looku dopomohla vystrihaná ofinka, inak vyčesané vlasy alebo podstrihnutie. Verte, že pozitívnu zmenu si nevšimnete len vy, no i vaše okolie. Potom postačí len namaľovať si pery či mihalnice a vybrať sa kamkoľvek.

Zdroj: Dnes24.sk