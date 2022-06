11 Galéria Zdroj: Instagram.com/modeblogg Módny HIT vynosíte počas celého leta: Trendom sú pohodlné nohavice, ktoré si zamilujete Vyrazte štýlovo a pohodlne kamkoľvek! Tieto nohavice by nemali chýbať vo vašom šatníku. 25. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín Lifestyle

Aj vám sa hlavou preháňa otázka, čo si obliecť v lete do práce, mesta alebo na rande? No ak nie ste milovníčkou sukní a šiat, skúste dlhšie nohavice známe ako bermudy. „Bermudy sa vracajú vo veľkom štýle,“ ohlasuje čitateľkám Cosmopolitan.

Nohavice pod kolená sú absolútnym trendom týchto dní, a potešia svoju majiteľku hneď niekoľkými výhodami.

Trikrát inak

„Bermudy zlaďte s jednoduchým strihom saka pre elegantný kancelársky vzhľad ako Amy Julliette a pre neformálnejší look to skúste ako Gigi Hadid. Ak sa radi hráte s textúrou, inšpirujte sa Amiee Song, ktorá si obliekla kožené bermudy s klasickým bielym tričkom a taškou Gucci,“ vyzýva ženy Vogue a píše, že tento kúsok by ste mali vyskúšať.

Aby ste zaujali, nemusíte mať bermudy od výmyslu sveta a k tomu ešte hriešne drahú kabelku. Skúste džínsové bermudy, ktoré výborne zladíte s blúzkou, tričkom, sakom či korzetom.

Skúste aj bielu variantu nohavíc, píše Cosmopolitan. V lete v nich vynikne vaše opálenie a budete v nich pôsobiť tak, ako by ste si odbehli z pláže.

