27. apríl 2021 Monika Hanigovská Magazín Na kávu Matoviča len tak nezavoláte? Prišlo od vás 6-tisíc hlasov o jeho DÔVERE V ankete sme chceli vedieť, či dôverujete Igorovi Matovičovi. No takúto odozvu sme nečakali! Poslali ste nám dokopy 6 754 hlasov, a tu je presná odpoveď.

Len nedávno zisťovala naša regionálna redakcia Trnava24 priamo od Trnavčanov, ako dôverujú bývalému premiérovi SR a zároveň súčasnému financmajstrovi Igorovi Matovičovi.

Oslovili sme domácich

Vybrali sme sa do ulíc, kde sme oslovili domácich. Náš malý prieskum sme realizovali od 16. apríla do 20. apríla, a to na vzorke 100 respondentov. Igorovi Matovičovi dôveruje podľa prieskumu 12 percent respondentov a nedôveruje 88 percent.

Naraz tisíce hlasov

Súčasťou článku bola ďalšia anketa. Chceli sme v nej spoznať dôveru nielen Trnavčanov, ale aj obyvateľov naprieč celým Slovenskom.

Anketa bola spustená od 20. apríla do 27. apríla, pričom sme ju ukončili o 9.00 hod. Aj v tomto prípade výsledky ukázali, že to I. Matovič má u Slovákov výrazne „nahnuté“.

Prišlo dokopy 6 754 hlasov. Podľa ankety pre Dnes24 neverí I. Matovičovi 75,2 percent respondentov, pričom u 7,2 percenta opýtaných vyvolal sklamanie. I. Matovičovi zároveň verí 17,7 percent respondentov.

Tak či onak, pod Matovičom sa poriadne zatriasla súčasná ministerská stolička.

Dokopy to „schytal“ od 82,4 percent opýtaných.

Takto ste hlasovali

