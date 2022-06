5 Galéria Foto: Dominika Priečková / Zdroj: iMeteo.sk Na nebi sa objavil rotujúci lievik: Keby sa dotkol zeme, stalo by sa z neho TORNÁDO Slovensko zasiahli búrky a výdatný dážď. V jednej z oblastí spozorovali zaujímavý prírodný úkaz. 8. jún 2022 Zo Slovenska

Posledné dni poznačili výdatné zrážky. V utorok 7. júna podvečer pozorovali na nebi na západnom Slovensku lievikovitý útvar.

„Lievik“ na nebi

Ako informoval portál iMeteo.sk, v priebehu podvečera sa počas prehánky, severozápadne od Topoľčian objavila tromba.

Pozorovali ju prekvapení ľudia z mesta, ale aj z neďalekých obcí Tovarníky, či Jacovce.

Zaujímavý úkaz vyprodukovala prehánka, ktorá nebola bleskovo aktívna.

Môže sa zmeniť na tornádo

„Tromba je oblak lievikovitého tvaru, ktorý sa vyskytuje pod základňou búrkovej oblačnosti. Oblak je rotujúci, no sám o sebe neškodný," informuje iMeteo.sk.

V prípade, že by sa dotkol povrchu zeme, išlo by podľa portálu o tornádo, ktoré by už mohlo napáchať škody.

Zdroj: Dnes24.sk